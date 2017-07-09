انخفاض أسعار الدواجن والبيض

أحمد اللاهونى انخفضت أسعار البيض والدواجن بشكل طفيف، اليوم الإثنين، بالسوق المحلية، بنحو جنيه، ليسجل الطبق 34 جنيهًا مقابل 35 أمس، وسجل كيلو الدجاج الأبيض 26 جنيهًا مقابل 27 أمس، والبلدى 33، والرومى 49، والبط 36، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة. وأرجع الس

أحمد اللاهونى







انخفضت أسعار البيض والدواجن بشكل طفيف، اليوم الإثنين، بالسوق المحلية، بنحو جنيه، ليسجل الطبق 34 جنيهًا مقابل 35 أمس، وسجل كيلو الدجاج الأبيض 26 جنيهًا مقابل 27 أمس، والبلدى 33، والرومى 49، والبط 36، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.







وأرجع السيد، الانخفاض إلى ضعف الإقبال على الشراء خلال فترة ما بين عيدي الفطر والأضحى، نتيجة الأعباء المالية التى تتحملها الأسر المصرية فى هذا الموسم.







وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و35 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.







وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.

