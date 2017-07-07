انخفاض أسعار الدواجن.. واستقرار الأسماك واللحوم

انخفضت أسعار الدواجن، اليوم الجمعة، بالسوق المحلية، 2 جنيه، لتسجل 27 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، مقابل 29 الخميس، و34 للبلدي، و40 للرومي، و37 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.

وعلى صعيد الأسماك، استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البوري، و35 للبلطي، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبري بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضاني، و150 للكندوز.

