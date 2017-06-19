انخفاض أسعار الدواجن إلى 28 جنيهًا للكيلو

أحمد اللاهونىانخفضت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية بنحو 3 جنيهات لتسجل 28 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 31 أمس، و33 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.وعلى صعيد الأسماك فقد استقرت عند 35 جنيها لكيلو البلطى، و80 للمكرون

أحمد اللاهونى

انخفضت أسعار الدواجن اليوم بالسوق المحلية بنحو 3 جنيهات لتسجل 28 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 31 أمس، و33 للبلدى، و40 للرومى، و35 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

وعلى صعيد الأسماك فقد استقرت عند 35 جنيها لكيلو البلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار البورى بين 60 و65، والجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.

وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.