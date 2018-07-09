انخفاض أسعار الخضر واستقرار الفاكهة

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات انخفاضا فى بعض السلع. وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات بسوق التجزئة فى المتوسط، بدلا من 5 أمس، طبقاً لتجار تجزئة فى الجيزة. وأكد "التجار" أن سعر البامية سجل 13 جنيها، والفلفل الرومى البلدى تراوح…

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات انخفاضا فى بعض السلع.

وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات بسوق التجزئة فى المتوسط، بدلا من 5 أمس، طبقاً لتجار تجزئة فى الجيزة.

وأكد “التجار” أن سعر البامية سجل 13 جنيها، والفلفل الرومى البلدى تراوح من 6 إلى 8 والفلفل البلدى من 5 إلى 8 جنيهات والبطاطس 6، البصل 2.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 8.

وأوضحوا أن الليمون مستقر عند 10 جنيهات والكوسة 6، الخيار 8، الثوم الأبيض 20 جنيها والباذنجان العروس من 4 إلى 5، البلدى 3، الملوخية 3 جنيهات للرابطة، الجزر 4.



واستقرت الفاكهة، وبلغ سعر الموز البلدى 10 جنيهات بدلا من 8، والتفاح البلدى 15، العنب 8، المانجو 15، البطيخ من 15 إلى 25 جنيها للواحدة، والكانتلوب 6.5 للكيلو والتين 15 جنيها.