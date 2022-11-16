انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 16-11-2022

واصلت أسعار الخضروات والفاكهة التراجع اليوم اأاربعاء 16 – 11- 2022 ، وتراوحت الطماطم بين 3.5 جنيه إلى 5 جنيهات بدلا من 6.5 جنيه أمس ، وتراجع الباذنجان الرومي إلى 6.5 جنيه بدلا من جنيهات أمس ،الفاصوليا ،و الجزر، 6.5 جنيه،والفلفل 12جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 80 جنيها إلي 100 جنيه،والفلفل الحامي 4 جنيهات،والليمون 5 جنيهات ،والكوسة 3 جنيهات ، والخيار 3 جنيهات، والباذنجان 3 جنيهات ، والقلقاس 3 جنيهات .

وأوضح التجار أن سعر الكابوتشا تراوح من 3.5 جنيه إلى 7.5 جنيه للواحدة ،والبروكلي 13جنيها،والقرنبيط 8 جنيهات،والكرنب الأحمر ، والأبيض 5 جنيهات،والسبانخ 10جنيهات للكيلو ،والكرنب 15 جنيها للواحدة .

أسعال الخضروات

وأكد التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه،والبقدونس ،الكسبرة ، الشبت أو الجرجير 50 قرشا ،والبسلة 16 جنيها ،الفاصوليا 6.5 جنيه،والفلفل الألوان 24 جنيها ،والباذنجان الأبيض 5 جنيهات، والباذنجان الملون 6.5 جنيه،والباذنجان العروس 8 جنيهات ،والباذنجان الرومي 6.5 جنيه ،والخيار 6.5 جنيه .

وأوضح التجار أن سعر البصل الأحمر 6.5 جنيه ، والبصل الأصفر 8 جنيهات ،الفلفل الأحمر / الشطة 15 جنيها ، والقثاء 6.5 جنيه ، والفلفل الرومي 12 جنيها ،والكوسة 5 جنيهات ،البطاطس 12 جنيها، والقلقاس 8 جنيهات ،ورق العنب 65 جنيها .

أسعار الخضروات والفاكهة

وأفاد التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه، والجزر 6.5 جنيه ، والملوخية جنيهين ونصف ،والليمون 10 جنيهات ، والبامية من 16 جنيها إلى 30 جنيها ،والثوم 13 جنيها .

وكشف التجار أن سعر البرتقال اليوسفي 8.5 جنيه ،والجوافة 7.5 جنيه،والرمان 5.5 جنيه إلى 10 جنيهات ،الموز البلدي 12.5 إلى 15 جنيها ،والموز المستورد 20 جنيها ، والعنب البلدي 8 جنيهات ونصف، والعنب الكرمسون 20 جنيها .

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 20 جنيها إلى 25 جنيها،والعنب الأحمر 20 جنيها،والتفاح الأحمر تراوح من 20 جنيها إلى 35 جنيها ،والكاكا 15 جنيها ،الكيوي 20 جنيها إلى 30 جنيها ،والافوكادو 80 جنيها،والخوخ المستورد 25 جنيها ،والكمثرى 12 جنيها إلى 17 جنيها .

أسعار الفاكهة

وقال التجار أن سعر التفاح الاخضر 20 جنيها إلي 40 جنيها ، والتفاح الأمريكي 30 إلى 35 جنيها ، والبرقوق الأسود 25 إلى 35 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت من 20 إلى 30 جنيها ، والعنب الكرمسون 20 جنيها ،الكنتالوب من 12 جنيهات إلى 15 جنيهات ، والشمام 15 جنيها، والبطيخ 30 جنيهات للواحدة علي الاقل .

وأشار التجار إلي أن سعر التين الابيض 10 إلى 20 جنيها ، والتين البرشومي الأسود 10 جنيهات،والبرتقال أبو سرة 7 جنيهات إلي 8 جنيهات ،والبرتقال البلدي 8 جنيهات ،والبرتقال الصيفي 8 جنيهات .