انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 1 رمضان الموافق 23-3-2013

تباينت أسعار الخضروات و الفاكهة اليوم الخميس 23-3-2023 وتراوحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات والبطاطس 8 جنيهات والكوسة 12جنيها والخيار 12 جنيها والباذنجان الرومي 6.5 جنيه والبسلة 17 جنيها والفاصوليا 35 جنيها والفلفل 20 جنيها بسوق القطاعي.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 90 جنيها إلي 100جنيهاوالفلفل الحامي 13 جنيها والليمون 6 جنيهات والكوسة 6 جنيهات والخيار 6 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 7 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وأكد التجار أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 7 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والقرنبيط 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 10 جنيهات والسبانخ والملوخية 14:جنيها للكيلو والكرنب 15 جنيها والبطاطس 6.5 جنيه إلى 9 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البطاطا 8 جنيهات والبقدونس والكسبرة والشبت / الجرجير نصف جنيه إلى جنيه للحزمة والبسلة 20 جنيها و الفاصوليا 35 جنيها والفلفل الألوان 40 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الباذنجان العروس 14 جنيهات والباذنجان الرومي 8 جنيهات والخيار 12 جنيها .

أسعار الخضروات اليوم

وأفاد التجار أن سعر البصل الأحمر 16 جنيها والبصل الأصفر 18 جنيها والفلفل الأحمر أو الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 20 جنيهاوالكوسة 17 جنيها و البطاطس 9 جنيهات والقلقاس 14 جنيها ورق العنب 60 جنيها والبامية 60 جنيها .

ونوه التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 10 جنيهات والليمون 12 جنيها والثوم 8 جنيهات .

وذكر التجار أن سعر البرتقال أبوسرة تراوح بين 10 جنيهات إلى 12 جنيها و اليوسفي 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات إلى 15جنيها والموز 12.5 جنيه إلى 15 جنيها والموز المستورد 25 جنيها والعنب المستورد 60 جنيها والتين 20 جنيها .

أسعار الفاكهة اليوم

وألمح التجار أن سعر التفاح الأصفر 40 جنيهاوالتفاح الأحمر تراوح من 40 جنيها إلى 45 جنيها والكاكا 20 جنيها والكيوي 30 جنيهاوالافوكادو 100 جنيها والخوخ المستورد 40 جنيها.

وكشف التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 45 جنيها إلي 50 جنيها والتفاح الأمريكي 40 إلى 45 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها .

وقال التجار أن سعر المانجو الكيت / الكنت تراوح من 60 جنيها إلى 65 جنيها الكنتالوب 15 جنيها والبطيخ 50 جنيها للواحدة .

وأفاد التجار أن سعر التين الابيض 20 جنيها والتين البرشومي الأسود 20 جنيهاوالبرتقال أبو سرة 8.5 جنيه إلي 10 جنيهات والبرتقال البلدي 6.5 جنيه واليوسفي البلدي 15 جنيها .