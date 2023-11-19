انخفاض أسعار الخضروات واستقرار الفاكهة اليوم الأحد 19-11-2023

واصلت أسعار الخضروات و الفاكهة التراجع اليوم الأحد 19-11-2023 وتأرجحت الطماطم بين 5 جنيهات إلى 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات للكيلو والبصل 20 إلي 28 جنيه والكوسة والخيار 12 جنيها والباذنجان 6.5 جنيه والفلفل الرومي12جنيها طبقا لعدد من التجار .

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها و 200 جنيها والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 8 جنيهات والكوسة 5 جنيهات والخيار 4 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات

وأوضح التجار أن سعر الخس الكابوتشا 3 جنيهات ونصف للواحدة والخس جنيهين ونصف والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 8 جنيهات والملوخية 12 جنيها للكيلو .

أسعار الخضروات

وأكد التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيه و والجرجير جنيه للحزمة و الفاصوليا 10جنيهات والبامية35 و البسلة 25جنيها .

وأفاد التجار أن سعر البطاطا الحلوة 6.5 جنيه و الباذنجان العروس 5 جنيهات،والباذنجان الأبيض 8 جنيهات والباذنجان المخدد 8 جنيهات والخيار البلدي 5 إلي 8 جنيهات .

أسعار الخضروات اليوم

وقال التجار أن سعر البصل تراوح بين 25 جنيه و 28 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 12 جنيها و ورق العنب 80 جنيها والفلفل الحامي 12 جنيها .

وأوضح التجار أن سعر الباذنجان الرومي 6.5 جنيه والجزر 16 جنيها والليمون 8 جنيهات إلي 10 جنيهات.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأوضح التجار أن سعر الشمام من 15جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 35 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال ابو سره 15 جنيها والجوافة 10 جنيهات والموز 15 جنيها إلى 20 جنيها.

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 70 جنيها والتفاح الأحمر 80 جنيها والتفاح الأخضر 90 جنيه و 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 180جنيها والخوخ 50 جنيها.

وقال التجار أن سعر الكاكا 20 جنيها و التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 50 جنيها والتين 10جنيهات الي 20 جنيها والكنتالوب 20 جنيها.

وأوضح التجار أن سعر المانجو نعومي 35 جنيها والفص 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 80 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 17.5 جنيه و25 جنيها .

وأفاد التجار أن البرتقال ابوسره 12 جنيها والتين البرشومي 15و 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 50 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب 20 جنيه.