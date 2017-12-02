انخفاض أسعار الخضراوات و3 جنيهات للبطاطس

الصاوي أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، انخفاضا – السبت- حيث سجلت الطماطم 5 جنيهات بدلا من 5.5 أمس و6 جنيهات الأسبوع الماضي وذلك في أسواق محافظة الجيزة.وأكد التجار أن الفاصوليا لا تزال بـ3 جنيهات بدلا من 15 جنيها مؤخرا، والملوخية 2 جنيه للرابطة والسبانخ 1.5 للرابطة والخبيزة جنيه للرابطة.

الصاوي أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، انخفاضا – السبت- حيث سجلت الطماطم 5 جنيهات بدلا من 5.5 أمس و6 جنيهات الأسبوع الماضي وذلك في أسواق محافظة الجيزة.

وأكد التجار أن الفاصوليا لا تزال بـ3 جنيهات بدلا من 15 جنيها مؤخرا، والملوخية 2 جنيه للرابطة والسبانخ 1.5 للرابطة والخبيزة جنيه للرابطة.

وأوضحوا أن أسعار البطاطس تراجعت لـ3 جنيهات في مقابل 4 إلي 5 جنيهات للكيلو الأسبوع الماضي وهو نفس سعرها خلال الفترة الماضية، والبصل يتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات والليمون من 8 إلى 10، والخيار الصوب 7 جنيهات والبلدي 4 جنيهات والثوم 25 جنيها.

ولفتوا إلى أن سعر الفلفل الرومي والبلدي 5 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات والجزر 5 جنيهات والبطاطا 2 جنيه والبسلة 8 جنيهات والكوسة 6 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار الفاكهة فسجل التفاح 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والتين 10 جنيهات والبلح من 6.5 إلى 10 جنيهات والجوافة 7.5 جنيه والكاكا 10جنيهات والرمان يتراوح من 3.5 إلى 6.5 جنيه، واليوسفي 7.5 جنيها والبرتقال أبو سره بـ7.5 جنيه.