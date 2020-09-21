انخفاض أسعار الخضراوات و الفاكهة الإثنين 21-9-2020

انخفضت أسعار الخضراوات و الفواكه بالأسواق اليوم الإثنين 21-9-2020 حيث سجلت الطماطم2.5جنيه بدلا من 3.5 أمس و الجوافة الفلاحي 10جنيهات بدلا من 15 ، والرمان 5جنيهات بدلا من 6.5 والمانجو 17جنيها أو أكثر طبقا لتجار متعاملين في الأسواق.

وأكد التجار أن البصل سجل 6جنيهات بدلا من 5 مؤخرا ، والبطاطس 5جنيهات والخيار الصوب 8جنيهات والخيار البلدي 5جنيهات، وورق العنب 30 جنيها للكيلو و الكوسة 10جنيهات والجزر 10جنيهات والكابوتشا7جنيهات للواحدة والباذنجان العروس الابيض والأسود 5جنيهات و الفلفل الرومي 8طبقا لعدد من التجار المتعاملين في الأسواق.

وألمح التجار إلى أن الفلفل الألوان تأرجحت أسعاره بين 20 إلي 28جنيها و البلح البرحي 30جنيها والمشمش من 15جنيه إلي 20 ،و الفاصوليا 20جنيها والباذنجان الرومي من 2.5إلي 4جنيهات والبامية من 15إلي 20 ،والثوم الأحمر 35جنيها والأبيض 32، والملوخية تراوحت بين جنيه ونصف للحزمة إلي 2.

وأفادوا بأن سعر الفلفل الحامي تراوح بين 5 إلي 8جنيهات ،والباذنجان المخدد من 5إلي 6جنيهات، والكرنب8جنيهات للواحدة، في أسواق التجزئة والليمون من 6.5 إلي 8 جنيهات للكيلو .

وأشار التجار إلي أن المانجو زبدية سجلت 17جنيها والناعومي 17جنيها أيضا ، للكيلو والفص من 40إلي 60جنيها والعويس 30إلي 35و التفاح المستورد الأحمر والأخضر 20 الكمثري 12جنيها و التين 10إلي 15جنيها والموز المستورد 25جنيها والبلدي من 10إلي 15جنيها.

و أوضح التجار أن سعر البرقوق 20 ،و العنب البناتي أحمر -أخضر من 7.5إلي 10 والعنب البلدي من 5إلي 6.5والكنتالوب10جنيهات والبطيخ من 30 الي 50جنيها .

ورق عنب : 30جنيها

الباذنجان العروس : 5 جنيهات

الباذنجان الرومي: 4جنيهات

الباذنجان المخدد: 5إلي 6جنيهات

الليمون: 6.5جنيهات

فلفل رومي : 8جنيهات

فلفل ألوان : 20جنيها

بامية : 20جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 7جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7جنيهات

الخضرة: 50قرشا للواحدة

الجرجير: جنيه

موز مستورد :25جنيها

موز بلدي :12جنيها

العنب البناتي الأحمر :10جنيهات

العنب البناتي الأخضر:15جنيها

العنب البلدي: 6.5جنيهات

البرقوق:20جنيها

التفاح الأصفر والأخضر: 20جنيهًا

التفاح السكرى الأحمر: 20جنيهًا

بلح برحي : 30جنيهًا

أناناس : 30جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

البطيخ :من 20إلي 45جنيها

الكنتالوب:10جنيهات