انخفاض أسعار الخضراوات و الفاكهة الإثنين 21-9-2020

انخفضت أسعار الخضراوات و الفواكه بالأسواق اليوم الإثنين 21-9-2020 حيث سجلت الطماطم2.5جنيه بدلا من 3.5 أمس و الجوافة الفلاحي 10جنيهات بدلا من 15 ، والرمان 5جنيهات بدلا من 6.5 والمانجو 17جنيها أو أكثر طبقا لتجار متعاملين في الأسواق.
وأكد التجار أن البصل سجل 6جنيهات بدلا من 5 مؤخرا ، والبطاطس 5جنيهات والخيار الصوب 8جنيهات والخيار البلدي 5جنيهات، وورق العنب 30 جنيها للكيلو و الكوسة 10جنيهات والجزر 10جنيهات والكابوتشا7جنيهات للواحدة والباذنجان العروس الابيض والأسود 5جنيهات و الفلفل الرومي 8طبقا لعدد من التجار المتعاملين في الأسواق.
وألمح التجار إلى أن الفلفل الألوان تأرجحت أسعاره بين 20 إلي 28جنيها و البلح البرحي 30جنيها والمشمش من 15جنيه إلي 20 ،و الفاصوليا 20جنيها والباذنجان الرومي من 2.5إلي 4جنيهات والبامية من 15إلي 20 ،والثوم الأحمر 35جنيها والأبيض 32، والملوخية تراوحت بين جنيه ونصف للحزمة إلي 2.
وأفادوا بأن سعر الفلفل الحامي تراوح بين 5 إلي 8جنيهات ،والباذنجان المخدد من 5إلي 6جنيهات، والكرنب8جنيهات للواحدة، في أسواق التجزئة والليمون من 6.5 إلي 8 جنيهات للكيلو .
وأشار التجار إلي أن المانجو زبدية سجلت 17جنيها والناعومي 17جنيها أيضا ، للكيلو والفص من 40إلي 60جنيها والعويس 30إلي 35و التفاح المستورد الأحمر والأخضر 20 الكمثري 12جنيها و التين 10إلي 15جنيها والموز المستورد 25جنيها والبلدي من 10إلي 15جنيها.
و أوضح التجار أن سعر البرقوق 20 ،و العنب البناتي أحمر -أخضر من 7.5إلي 10 والعنب البلدي من 5إلي 6.5والكنتالوب10جنيهات والبطيخ من 30 الي 50جنيها .
ورق عنب : 30جنيها
الباذنجان العروس : 5 جنيهات
الباذنجان الرومي: 4جنيهات
الباذنجان المخدد: 5إلي 6جنيهات
الليمون: 6.5جنيهات
فلفل رومي : 8جنيهات
فلفل ألوان : 20جنيها
بامية : 20جنيهًا
ملوخية بلدى: 7جنيهات
كرنب: 7جنيهات
خس بلدي: 2 جنيه
كبوتشا: 7جنيهات
الخضرة: 50قرشا للواحدة
الجرجير: جنيه
موز مستورد :25جنيها
موز بلدي :12جنيها
العنب البناتي الأحمر :10جنيهات
العنب البناتي الأخضر:15جنيها
العنب البلدي: 6.5جنيهات
البرقوق:20جنيها
التفاح الأصفر والأخضر: 20جنيهًا
التفاح السكرى الأحمر: 20جنيهًا
بلح برحي : 30جنيهًا
أناناس : 30جنيهًا
أفوكاتو: 35 جنيهًا
البطيخ :من 20إلي 45جنيها
الكنتالوب:10جنيهات