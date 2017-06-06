انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة.. والملوخية 4 جنيهات

شهدت الأسواق انخفاضًا كبيرًا في أسعار الخضراوات والفاكهة، بمناسبة شهر رمضان.

وأكد التجار العاملين في أسواق الجيزة علي تذبذب معدلات الطلب علي الشراء، مما ساهم في استمرار الأسعار الهادئة حالياً، ووفقًا لهم فقد وصل سعر كيلو الملوخية إلى 4 جنيهات، بدلاً من 5 أمس، والبطاطس بين 2 و4 جنيهات، والكوسه 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض، والباذنجان العروس إلى 7 جنيهات.

وأضافوا لـ “المال”، أن سعر كيلو الطماطم بين 3 و3.5 جنيهات، والكابوتش بـ3.5 جنيهات للواحدة، والخيار 2 و4 جنيهات، والليمون بـ 20 جنيهًا، والثوم البلدي بـ 15، والجزر 3.

وأوضح التجار أن أسعار الباذنجان الرومي 4 جنيهات، والكوسه 8، والفلفل الألوان 12، والبامية 15 بدلاً من 20.

ولفت التجار إلى أن الفاصوليا بـ 6 جنيهات، والبصل الأحمر 5 جنيهات، والبسلة 10، والفلفل الرومي 7، والثوم الصيني 15، والبصل الأبيض 4.

وأشار التجار إلى أن أسعار الفاكهة تراجعت ليصل كيلو المشمش إلى 10 جنيهات، بدلا من 12، وكيلو الخوخ 6، والبرقوق بين 20 و22، والبطيخة بين 10و30 للواحدة، والعنب الأحمر 12 جنيهًا، والتفاح البلدي 7.5، والكانتالوب 4.5.