انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة بالنصف الثانى من رمضان

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة أول انخفاض لها خلال النصف الثانى من رمضان وتراجع سعر الفلفل الرومى لـ6 جنيهات بدلا من 8 أمس وانخفضت الفاصوليا حتى 3 جنيهات بدلا من 6، بينما تخضع بقية الأصناف لموجة من هدوء الأسعار بمناسبة تراجع الاستهلاك وتغير النمط الغذائى فى شهر رمضان الكريم.



وقد أكد التجار العاملون فى الجيزة تذبذب معدلات الطلب على الشراء مما ساهم فى استمرار الأسعار وفقا لمستويات جيدة من التوازن حيث استقرت أصناف عديدة منها وبلغ سعر كيلو الملوخية 4 جنيهات،والبطاطس بين 2 و4 جنيهات، والكوسة 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض، والباذنجان “العروس ” 5 جنيهات والبلدى 3 جنيهات حسب الجودة.



وأكد هؤلاء التجار أن أسعار الليمون قفزت لـ30 جنيها بدلا من 25 مؤخرا، وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 2.5 حتى و3.5 جنيه، والكابوتش 3.5 جنيه للواحدة والخيار 2 و4 جنيهات،والثوم البلدى 15 جنيها، والجزر 3 جنيهات.



وأوضح التجار أن أسعار الفلفل الألوان تتراوح بين 8 إلى 12 جنيها، والباميه 15 جنيها حتى 20 والأصناف الأقل جودة بـ10 جنيهات للكيلو.



ولفت التجار إلى أن البصل الأحمر بـ 3.5 جنيه،والأبيض 2.5 جنيه. والثوم الصينى بـ 15 جنيها.



وأكد التجار أن أسعار الفاكهة متباينة حيث سجل المشمش 12 جنيها وكيلو الخوخ 6 جنيهات والبرقوق تراجع لـ17 جنيها حتى 12 بدلا من 20 جنيها مؤخرا والبطيخة بين 10و30 جنيها للواحدة والعنب الأخضر بـ12 جنيها والأحمر 15 والتفاح البلدى تراجع لـ5 جنيهات بدلا من 7.5 والكانتالوب 4.5 جنيه.