انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة.. اليوم

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، انخفاضا جديدا اليوم السبت حيث تراجع العنب الأحمر لـ8.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات أمس،والفلفل الألوان الى 6.5 بدلا من 8 جنيهات مؤخرا،والفاصوليا تتراوح بين 5 إلي 6 جنيهات،كما انخفض سعر ورق العنب لـ12 بدلا من 15 مع زيادة حجم المعروض فى الأسواق بشكل يرتفع عن معدل

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة، انخفاضا جديدا اليوم السبت حيث تراجع العنب الأحمر لـ8.5 جنيه بدلا من 10 جنيهات أمس،والفلفل الألوان الى 6.5 بدلا من 8 جنيهات مؤخرا،والفاصوليا تتراوح بين 5 إلي 6 جنيهات،كما انخفض سعر ورق العنب لـ12 بدلا من 15 مع زيادة حجم المعروض فى الأسواق بشكل يرتفع عن معدلات الطلب حاليا.



ووفقا لتجار فى الجيزة تراجع سعر الباذنجان الأبيض إلي 3.5 جنيه بدلا من 4 جنيهات،مقابل 4 أيضا لـ”العروس “، والبامية بين 8 الى 15 جنيها حسب النوع.



ولفت التجار الى أن سعر الفلفل الرومى يبلغ اليوم 6 جنيهات والكوسة ارتفعت لـ6 جنيهات، والملوخية 4 جنيهات،والبطاطس بين 2 الى 4 جنيهات، والباذنجان البلدى 3 جنيهات حسب الجودة.



وتتراوح أسعار الليمون بين 22 الى 30 جنيها،وكيلو الطماطم بين 2.5 إلى 3.5 جنيه، والكابوتشا 3.5 جنيه للواحدة، والخيار بين 2 الى 4 جنيهات،والثوم البلدى 15 جنيها،والجزر 3 جنيهات.

ولفت التجار الى أن سعر البصل الأحمر يبلغ 3.5 جنيه، والثوم الصينى 15 جنيها، والبصل الأبيض 2.5 جنيه.



وعلى صعيد الفاكهة، تم طرح المانجو فى الأسواق، بسعر يبدأ من 15 حتي 20 جنيها لاصناف “صديقة ” و”سكري ” و”زبدية “.



بينما تراجعت أسعار بعض أصناف الفاكهة أيضا،حيث فقد العنب الأصفر 2 جنيه مسجلا 8 جنيهات بدلا من 10 أمس، والبرقوق البلدي12 بدلا من 20 جنيها مؤخرا، والتفاح البلدي تراجع لـ5 بدلا من 7.5 جنيه.

وبلغت أسعار العنب الأحمر 15 جنيها،والمشمش 12 جنيها،والخوخ 6 جنيهات،والبطيخة بين 10 الى 30جنيها للواحدة والكانتالوب 4.5 جنيه.