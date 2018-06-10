انخفاض أسعار الخضار والفاكهة 25 رمضان

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضا فى السوق -الأحد – بسبب قرب موسم العيد وقيام التجار بتصريف المخزون قبل الإجازة، وسجلت الطماطم 2.5 بدلا من 3.5 جنيه فى المتوسط، والبطاطس 4.5 جنيه والخيار 6 جنيهات والفلفل البلدى 5 جنيهات، والرومى 5جنيهات بدلا من 6 أمس والألوان من 8 إلى 12 جنيها.



وأكد تجار بأسواق الجيزة، لـ”المال”، أن سعر البصل 3.5 جنيه، والملوخية من جنيه إلى 1.5 جنيه للربطة، بدلا من 2.5 مؤخرا والفاصوليا 7 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات، والبامية انخفضت مجددا لتتراوح من 5 إلى 8 جنيهات بدلا من 10 جنيهات.



وأوضحوا أن سعر الليمون 20 جنيها،والباذنجان الرومى 2 جنيه والباذنجان “العروس” 2.5 جنيه والثوم 12 جنيها، والجزر 4 جنيهات، وورق العنب 12 جنيها وحزمة الجرجير والبقدونس نصف جنيه للواحدة.



واستقرت الفاكهة حيث سجل سعر البرتقال الصيفى 4 جنيهات، والتفاح البلدى 7.5 جنيهات، والأمريكى 28، والأصفر 23، والخوخ من 10 إلى 12 جنيها، والمشمش 15 جنيها والكنتالوب من 3.5 إلى 6 جنيهات، والبلح من 6 إلى 7، والموز من 5 إلى 7.5 جنيه، والبطيخ يتراوح سعره بين 15 و35 للواحدة.

