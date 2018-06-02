انخفاض أسعار الخضار والفاكهة 17 رمضان

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة أنخفاضا فى بعض الأصناف، اليوم السبت وسجلت الطماطم 3.5 جنيه والبصل 3.5، والخيار من 5 إلى 8جنيه، والبطاطس 4 جنيهات، والفلفل الرومى والبلدى 6 جنيهات، والفلفل الألوان 12 بدلا من 15 جنيها. وأكد تجار فى الأسواق أن سعر البامية 10 جنيهات، والملوخ

الصاوى أحمد



شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة أنخفاضا فى بعض الأصناف، اليوم السبت وسجلت الطماطم 3.5 جنيه والبصل 3.5، والخيار من 5 إلى 8جنيه، والبطاطس 4 جنيهات، والفلفل الرومى والبلدى 6 جنيهات، والفلفل الألوان 12 بدلا من 15 جنيها.



وأكد تجار فى الأسواق أن سعر البامية 10 جنيهات، والملوخية جنيه للرابطة، بدلا من 2.5 الأسبوع الماضى، والبقدونس والجرجير جنيه أيضا، والكوسة 5، والفاصوليا 6، والجزر 3.5 جنيه.



وأوضحوا أن سعر العنب الأحمر يتراوح بين 6.5 إلى 10 جنيهات، والأخضر من 3.5 إلى 5 جنيهات بدلا من 10 و15 جنيها الأسبوعين الماضيين،والبطيخ من 12 إلى 25 جنيها للواحدة، والمشمش 12 جنيها، والخوخ 10 جنيهات والكنتالوب انخفض لـ 3.5 بدلا من 5 جنيهات الأسبوع الماضى، والتفاح البلدى 5 إلى 8 جنيهات، والمستورد بـ18 جنيها.