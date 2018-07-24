انخفاض أسعار الخضار والفاكهة و10 جنيهات للفلفل البلدى

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفواكه انخفاضا اليوم الثلاثاء.وسجل سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات بدلا 10 والطماطم تتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات فى سوق التجزئة، طبقا لتجار بالجيزة.وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي انخفض أيضا مسجلا 5 جنيهات بدلا من 6 والبطاطس 6.5، والبصل 4 جنيهات.وأوضحوا



الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفواكه انخفاضا اليوم الثلاثاء.

وسجل سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات بدلا 10 والطماطم تتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات فى سوق التجزئة، طبقا لتجار بالجيزة.

وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدي انخفض أيضا مسجلا 5 جنيهات بدلا من 6 والبطاطس 6.5، والبصل 4 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر الليمون 10 جنيهات للكيلو، والثوم الأبيض 8، والثوم الأحمر 10 جنيهات، والباذنجان العروس يتراوح بين 3 و5 جنيهات، والبلدى 2 جنيه، والملوخية 2 جنيه للربطة، والجزر 4 جنيهات والبامية 13 جنيها.

ووفق للمصادر نفسها، استقرت أسعار الفاكهة، وبلغ سعر الموز البلدى 8 جنيهات، والتفاح 15 جنيها، والعنب البناتي 10 جنيهات، والبطيخ من 25 للواحدة إلى 45 جنيها، والكانتالوب 6.5، والتين 15 جنيها، والكمثرى 12 جنيها بدلا من 15،والمانجو السكرى 12 جنيه والتين بـ12 جنيها بدلا من 15.