انخفاض أسعار الخضار واستقرار الفواكه

الصاوي أحمدواصلت أسعار الخضراوات انخفاضها – اليوم الأربعاء – وسجلت الطماطم 3 جنيهات بدلا من 3.5 أمس في أسواق التجزئة وتصل أحيانا لـ5 جنيهات في بعض الأسواق مقارنة بأمس الذي بلغ متوسط سعرها 4 جنيهات، بينما لا تزال أسعار البطاطس تتراوح بين 2 إلي 5 جنيهات حسب الجودة وفقا لتجار خضراوات في أ

الصاوي أحمد

واصلت أسعار الخضراوات انخفاضها – اليوم الأربعاء – وسجلت الطماطم 3 جنيهات بدلا من 3.5 أمس في أسواق التجزئة وتصل أحيانا لـ5 جنيهات في بعض الأسواق مقارنة بأمس الذي بلغ متوسط سعرها 4 جنيهات، بينما لا تزال أسعار البطاطس تتراوح بين 2 إلي 5 جنيهات حسب الجودة وفقا لتجار خضراوات في أسواق الجيزة.

وأكد التجار أن أسعار الليمون تتراوح بين 7 و8 جنيهات والبصل بـ6 جنيهات والخيار 5 جنيهات والكوسة 5 جنيهات وفقا لبعض التجار في محافظة الجيزة ووالفاصوليا الخضراء 4 جنيهات والبسلة 8.5 جنيه.

وأكد التجار أن سعر الثوم 20 جنيها والفلفل 8 جنيهات والباذنجان 5 جنيهات والملوخية 7 جنيهات للكيلو جرام والجزر بـ7 جنيهات والقلقاس بـ7جنيهات والبطاطا بـ5جنيهات.

وسجل كيلو البرتقال اليوسفي 5 جنيهات والتفاح المستورد ما بين 17 و20 جنيها والموز 12جنيها والمانجو20 جنيها والتين 10 جنيهات والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 جنيهات والكاكا 8 جنيهات إلى 10 والبطيخ بـ5 جنيهات للكيلو.