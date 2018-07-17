انخفاض أسعار الخضار واستقرار الفاكهة بالأسواق

الصاوى أحمدشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضا -اليوم - ببعض الأصناف.وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات والبطاطس 6 جنيهات بسوق التجزئة فى المتوسط طبقا لتجار فى الجيزة.وأكد "التجار" أن سعر الكوسة 6 جنيهات بدلا من 8 جنيهات - أمس -والبامية تتراوح من5 إلى 13 جنيها والفلفل الرومى / البلدى سجل

الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة انخفاضا -اليوم – ببعض الأصناف.

وسجل سعر كيلو الطماطم 4 جنيهات والبطاطس 6 جنيهات بسوق التجزئة فى المتوسط طبقا لتجار فى الجيزة.

وأكد “التجار” أن سعر الكوسة 6 جنيهات بدلا من 8 جنيهات – أمس -والبامية تتراوح من5 إلى 13 جنيها والفلفل الرومى / البلدى سجل 5 جنيهات بدلا من 6 والبصل 4 جنيهات والثوم من 8 إلى 12 جنيها.

وأوضحوا أن الليمون يتراوح من 6 إلى 10 جنيهات والخيار من 4 إلى 8، والباذنجان العروس سجل 4 جنيهات بدلا من 3 والبلدى 2 جنيه والملوخية من جنيه إلى 2 للرابطة، والجزر 4 والبطاطا 4 جنيهات للكيلو.



واستقرت أسعار الفاكهة، وسجل العنب البناتى الأصفر 7.5 جنيه وعنب “كرمسن ” الأحمر 15 جنيها والعنب البلدى بـ7.5 جنيه والبرقوق المستورد بـ25 جنيها والموز البلدى 7.5 إلى 10جنيهات، والتفاح ارتفع لـ15، المانجو من 20 إلى 15جنيها، البطيخ من 15 و25، الكانتالوب 6.5 والتين 15 جنيها.