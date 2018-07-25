انخفاض أسعار الخضار وارتفاع الفاكهة

الصاوى أحمد شهدت أسعار الخضراوات والفواكه انخفاضا اليوم الأربعاء وتراوح الليمون بين 6 إلى 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها مؤخرا وفقا لتجار خضراوات وفاكهة. وسجل سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات والطماطم تتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات فى سوق…



الصاوى أحمد

شهدت أسعار الخضراوات والفواكه انخفاضا اليوم الأربعاء وتراوح الليمون بين 6 إلى 8 جنيهات بدلا من 12 جنيها مؤخرا وفقا لتجار خضراوات وفاكهة.

وسجل سعر كيلو الكوسة 6 جنيهات والطماطم تتراوح بين 2.5 إلى 4 جنيهات فى سوق التجزئة، طبقا لتجار بالجيزة.

وأكد التجار أن الفلفل الرومي /البلدى سجل 6 جنيهات والبطاطس 6.5، والبصل 4 جنيهات.

وأوضحوا أن سعر الثوم الأبيض 8، والثوم الأحمر 10 جنيهات، والباذنجان العروس يتراوح بين 3 و5 جنيهات، والبلدى 2 جنيه، والملوخية 2 جنيه للربطة، والجزر 4 جنيهات والبامية 13 جنيها.

ووفق المصادر نفسها، ارتفعت الفاكهة، وبلغ سعر الموز البلدى 8 جنيهات، والتفاح 15 جنيها، والعنب البناتي 10 إلى 12 جنيها والكانتالوب 6.5، والتين 15 جنيها، والكمثرى 15 ،والمانجو السكرى 15جنيها والتين بـ15 جنيها.