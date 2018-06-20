انخفاض أسعار الخضار بعد انتهاء موسم العيد

الصاوى أحمد انخفضت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء بعد انتهاء، موسم العيد حيث سجل كيلو الطماطم 5 جنيهات بدلا من7 بسوق التجزئة والفلفل 6.5 جنيه. و أكد التجار لـ "المال" أن البطاطس سجلت 5 والبصل 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات والليمون 20جنيها والبامية 20جنيها. وأوضح التجار أن ا

الصاوى أحمد

انخفضت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء بعد انتهاء، موسم العيد حيث سجل كيلو الطماطم 5 جنيهات بدلا من7 بسوق التجزئة والفلفل 6.5 جنيه.

و أكد التجار لـ “المال” أن البطاطس سجلت 5 والبصل 3.5 جنيهات والفاصوليا الخضراء من 5 إلى 6 جنيهات والليمون 20جنيها والبامية 20جنيها.

وأوضح التجار أن ارتفاع سعر الكوسة تراجع إلى 6.5بدلا من 10جنيهات خلال أيام العيد والخيار 5جنيهات والثوم 14والباذنجان 5 والجزر 7 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات، والبسلة 6 جنيهات.

كما واصلت الفاكهة استقرارها اليوم وسجل كيلو العنب 10 جنيهات، والتفاح المستورد ما بين 17 و 20 جنيها والبلح من 8 إلى 12 جنيها، والبطيخ الواحدة ما بين 15 الى 20جنيها.