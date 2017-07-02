انخفاض أسعار البيض والدواجن

أحمد اللاهونى واصلت أسعار الدواجن انخفاضها، اليوم الأحد، بالسوق المحلية لتسجل 24.5 جنيه لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 26 أمس، و30 للبلدى، و38 للرومى، و33 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة. وأعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة، عن انخفاض أسعار طبق البيض 3 جن

أحمد اللاهونى



واصلت أسعار الدواجن انخفاضها، اليوم الأحد، بالسوق المحلية لتسجل 24.5 جنيه لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 26 أمس، و30 للبلدى، و38 للرومى، و33 للبط، وفقًا لعبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة.



وأعلن رئيس شعبة الثروة الداجنة، عن انخفاض أسعار طبق البيض 3 جنيهات، ليسجل 37 جنيهًا مقابل 40 أمس.



وعلى صعيد الأسماك، فقد استقرت عند 75 جنيهًا لكيلو البورى، و35 للبلطى، و80 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و450، والكابوريا بين 80 و140.



وفى سوق اللحوم، أكد محمد شرف، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، استقرار الأسعار عند 165 جنيهًا للبتلو، و140 للضانى، و150 للكندوز.