انخفاض أسعار البيض.. واستقرار الدواجن واللحوم

انخفضت أسعار البيض اليوم الثلاثاء، فى السوق المحلية بنحو جنيهين فى الطبق ليتراوح بين 35 و36 جنيهًا، مقابل 37 و38 أمس، فيما استقرت الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، و40 للبط.

كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.

واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.