انخفاض أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 18-8-2023

ترعت أسعار الأعلاف والخامات اليوم الجمعة 18- 8-2023 وتأرجح الطن بين 21500 إلى 19400 جنيها لبادي التسمين للدواجن وعلف المواشي 13500 جنيها إلي 17600 جنيها وعلف البط 18600 جنيها واعلاف الارانب 14500 جنيها وعلف دواجن إنتاج البيض 18600 جنيها وعلف الرومي 24500 جنيها طبقا لعدد من التجار في الأسواق .

وقال التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة البرازيلي والأرجنتيني – وهي المادة الخام للعلف – 13000جنيها بتراجع 500 جنيها وذلك دون إحتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن الذرة الأوكراني والصربي والأمريكية 11500 جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني 13800 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 26500 بدلا من 27000 جنيها للأنواع المحلية ،و بروتين 46 % سجل 27500 بدلا من 28000 جنيها وسجل طن كسب العباد 17000 جنيه والجلوتوفيد 9500 جنيها والردة 8000جنيها .

وأوضح التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها للطن للمحلي ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه .

أسعار الأعلاف في الأسواق

وأوضح التجار أن سعر طن بذور الصويا المستوردة 42500 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 12500جنيها وكسر الصويا 18000 جنيه للطن بروتين 20% والذرة الصفراء المحلية 12700 جنيها والذرة البيضاء المحلية 12800.

ونوه التجار إلي أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى التراجع خلال الفترة الماضية بسبب زيادة معدلات الافراج عن الخامات في الاسواق وتراجع الخامات عالميا.

كانت هذه الأسعار قد شهدت ارتفاعات متتالية مؤخرا في الاسواق المحلية في ظل تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية بالرغم من وصول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

أسعار أعلاف الدواجن

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار طن الأعلاف تتراوح بين 19000 جنيه إلى 21000 جنيه في ظل زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر العالمي والتضخم وارتفاع الخامات .

وأشار السيد إلي أن تفاوت أسعار الذرة بعد طرحها في البورصة السلعية و تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية و يختلف سعر الطن الخاص في الأصناف حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وكشف السيد أن الساعات الماضية شهدت انخفاضا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها بعد انخفاض الذرة .