انخفاض أسعار الأسمنت واستقرار الخرسانة الجاهزة الشهر الماضي

عقـــارات

رضوى عبد الرازق : تباينت أسعار الأسمنت خلال يناير بين الاستقرار والانخفاض فيما استقرت الخرسانة الجاهزة مقارنة بشهر ديسمبر الماضى وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق وفيما يلى معدل التغير فى أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة…