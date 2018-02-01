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انخفاض أسعار الأسمنت واستقرار الخرسانة الجاهزة الشهر الماضي

رضوى عبد الرازق :   تباينت  أسعار الأسمنت خلال يناير بين الاستقرار والانخفاض  فيما استقرت الخرسانة الجاهزة مقارنة بشهر ديسمبر الماضى وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق وفيما يلى معدل التغير فى أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة…

2:55 م, الخميس, 1 فبراير 18 2:55 م, الخميس, 1 فبراير 18

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رضوى عبد الرازق :

 

تباينت  أسعار الأسمنت خلال يناير بين الاستقرار والانخفاض  فيما استقرت الخرسانة الجاهزة مقارنة بشهر ديسمبر الماضى وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن  الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق

وفيما يلى معدل التغير فى أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة  مقارنة بديسمبر ويناير 2017:

الأسمنت :

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

ديسمبر

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

16.5%

-2.1%

790

920

940

طن

بورتلاندى عادى معبأ

8.8%

0.0 %

1600

1740

1740

طن

ابيض

 

خرسانة جاهزة

 

 

معدل التغير

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

يناير

2017

يناير

2018

ديسمبر

2017

6.9%

0%

580

620

620

م3

خرسانة جهد (250كجم/م

 

 

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