انخفاض أسعار الأسمنت واستقرار الخرسانة الجاهزة الشهر الماضي

تباينت أسعار الأسمنت خلال يناير بين الاستقرار والانخفاض فيما استقرت الخرسانة الجاهزة مقارنة بشهر ديسمبر الماضى وفقا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق
وفيما يلى معدل التغير فى أسعار الأسمنت والخرسانة الجاهزة مقارنة بديسمبر ويناير 2017:
الأسمنت :
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
ديسمبر
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
16.5%
-2.1%
790
920
940
طن
بورتلاندى عادى معبأ
8.8%
0.0 %
1600
1740
1740
طن
ابيض
خرسانة جاهزة
معدل التغير
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
يناير
2017
يناير
2018
ديسمبر
2017
6.9%
0%
580
620
620
م3
خرسانة جهد (250كجم/م