انخفاض أسعار الأسمدة الحرة 100 جنيه في الطن اليوم

انخفضت أسعار سلفات النشادر بقيمة 100 جنيه للطن وتراجعت من 2900 إلى 2800 جنيه اليوم السبت في أسواق البيع للطن الواحد .

وأكد الدكتور ماهر أبو جبل، مدير إدارة التسويق في إحدى شركات الأسمدة الخاصة، أن أسعار الأسمدة المتخصصة تتأثر بشدة بسوء الأحوال الجوية لأن هطول الأمطار يوقف نزول المزارعين لأراضيهم لمتاعبة أعمالهم وبالتالي ضعف الطلب حاليا، مشيرا إلى أن سعر الطن انخفض من 2900 إلى 2800 جنيه.

وأوضح “أبو جبل” أن سعر الأسمدة الأحادية كاليوريا والنترات مستمرة كما هي دون أي زيادة أو انخفاض بسعر يتراوح بين 4300 إلى 4600 جنيه لأن السعر يختلف من منطقة قريبة من المصنع إلى نائية وتوافر السماد المدعم.

وأشار إلى أن الأختناقات التي قد تظهر بين الوقت والأخر في الموسم الأسمدة يرجع إلى سوء التوزيع ، وعدم وصولها لبعض المناطق، وأيضا توفير الأسمدة المدعمة للمزارع فى الأراضي غير المحيزة، وامتداد الموسم الشتوى حتى نهاية فبراير المقبل، بما يعنى توزيع الحصص بشكل ممتد حتى نهاية الموسم، وأخيرا البعد الجغرافى لمناطق الزراعة عن مناطق التصنيع.

من جانبه، أكد محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين والمستثمر الزراعي، أن موسم الأسمدة ينطلق من 1 نوفمبر إلى 29 فبراير من كل عام، ووزارة الزراعة لا تستطيع توفير حصص السماد في وقت متزامن ومن الطبيعي حدوث اختناقات في بعض المناطق.

وأوضح “فرج ” أن الوزارة قامت بتوفير حصص السماد للقمح خلال الموسم الشتوي الجاري الذي بدأ في شهر نوفمبر من كل عام.

وأضاف فرج في تصريحات سابقة لـ”المال” أنه فى الوجه البحرى هناك تكدس فى الأسمدة ببعض الجمعيات، ولكن فى الصعيد هناك بعض المشكلات نتيجة تأخر زراعة القمح فى الفترة الراهنة، حيث يقوم بعض المزارعين بالتوقف عن التسميد أو تقليص حصص التسميد للفدان .