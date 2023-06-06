انخفاض أرصدة ذهب احتياطي النقد الأجنبي إلى 7.94 مليار دولار بنهاية مايو

انخفضت أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 7.949 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقابل 8.031 مليار دولار بنهاية أبريل، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي.

وسجل رصيد احتياطي النقدي الأجنبي 34.66 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 34.551 مليار دولار بنهاية أبريل 2023، مسجلًا ارتفاعًا بنحو 109 مليون دولار.

وارتفعت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في

، حسب بيانات البنك المركزي، لتسجل 26.686 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 26.173 مليار دولار بنهاية أبريل 2023.وانخفض رصيد حقوق السحب الخاصة ليسجل 27 مليون دولار خلال مايو مقابل 349 مليون دولار بنهاية أبريل 2023.يُذكر أن الاحتياطي النقدي هو عبارة عن سلة من العملات الدولية الرئيسية، والتي تشمل: الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، الين الياباني، وأخيرًا اليوان الصيني.