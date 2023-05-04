انخفاض أرباح «ميرسك» الربع الأول من 2023 بنسبة 26% على أساس سنوي

أكدت مجموعة “إيه بي مولر – مايرسك ” للحاويات، انخفاض إيراداتها خلال الربع الأول من 2023 ، وهو ما يتماشى مع توقعاتها، مؤكدة أن هذا يؤدي إلى الاستمرار في التخلص من المخزونات وتخفيف الازدحام وهو ما يؤدي إلى انخفاض أحجام تداول الحاويات التي تتم سنويا، وذلك بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأكدت الشركة أنها شهدت انخفاضا في إيراداتها بنسبة 26% على أساس سنوي إلى 14.2 مليار دولار أمريكي، كما انخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) إلى 4 مليارات دولار أمريكي من 9.1 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2022.

كما انخفضت الفوائد والضرائب (EBIT) من 7.3 مليار دولار أمريكي إلى 2.3 مليار دولار أمريكي.

وأشارت مجموعة ميرسك إلى أن توقعات العام بأكمله لا تزال ثابتة ، ومن المرجح أن يكون الربع الأول هو الأقوى في العام للشركة.

وعلق فينسينت كليرك، الرئيس التنفيذي لشركة Maersk قائلا: لقد قدمنا أداءً ماليًا قويًا في سوق مليء بالتحديات مع انخفاض الطلب بسبب استمرار إزالة المخزون.

كما تظل الرؤية منخفضة للفترة المتبقية من العام وتتحرك خلال هذا التطبيع في السوق، وما زلنا نركز على استباقي إدارة التكاليف.

وقالت الشركة، إن الربع الأول من عام 2023 تميز باستمرار إزالة المخزون في أوروبا وخاصة أمريكا الشمالية.

وأشارت ميرسك إلى أنه “في حين أنه من الصعب التنبؤ بالتوقيت الدقيق، فإننا نتوقع أن ترتفع الأحجام تدريجيًا في النصف الثاني من العام”.

وفي نفس السياق أكدت مجموعة هاباج لويد الالمانية ” خامس خط حاويات عالميا ” أنه من المتوقع أن تتراوح الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة النقل بين 4.3 إلى 6.5 مليار دولار أمريكي وأن تكون الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك في حدود 2.1 إلى 4.3 مليار دولار أمريكي.

و أشارت Hapag Lloyd إلى أن هذه التوقعات لا تزال خاضعة لشكوك كبيرة نظرًا للحرب المستمرة في أوكرانيا والصراعات الجيوسياسية الأخرى بالإضافة إلى آثار التضخم المرتفع.

وعلق رولف هابين يانسن، الرئيس التنفيذي لشركة Hapag-Lloyd AG ، لقد بدأنا العام المالي الحالي بداية جيدة. ومع ذلك، سيؤدي تهدئة الاقتصاد إلى انخفاض كبير في الأرباح، وهذا هو السبب في أننا سنركز على مراقبة تكاليفنا ومواصلة العمل بمرونة في السوق. بالإضافة إلى ذلك، سنضع المسار الاستراتيجي الذي سنتبعه حتى عام 2030.