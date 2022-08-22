%64.3 انخفاضاً فى صادرات مصر من البرتقال الطازج

تراجع حجم صادرات مصر من البرتقال الطازج بنسبة %64.3 خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين، مسجلًا نحو 36.444 مليون دولار، مقابل 102.138 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

وأفادت أحدث بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مؤخرًا، والتى حصلت «المال» على نسخة منها، بأن صادراتنا من أنواع أخرى من البرتقال الطازج انخفضت أيضًا بنسبة %30.8، لتصل إلى 345.227 مليون دولار مقابل 499.108 مليون خلال نفس الفترة المذكورة سابقًا.

يشار إلى أن مصر احتلت المركز الأول عربيًا، والثالث عالميًا فى تصدير البرتقال لعام 2021، بعد أن بلغت قيمة صادراتها 714 مليون دولار، بمعدل نمو %10.1 مقارنة بعام 2020.

وحسبما أورد موقع WTEx للأبحاث الكندي، استحوذت مصر على حصة تصل إلى %13.3 من إجمالى صادرات العالم من البرتقال بنهاية العام الماضى، فيما بلغت حصتها من إجمالى صادرات الدول العربية من هذه الفاكهة ما يقرب من %89.3.

ارتفاع ملحوظ فى توريدات البصل والقطن والبطاطس والفاصوليا والثوم

وأضافت بيانات «الإحصاء» أن صادرات مصر من البطاطس ارتفعت خلال الأربعة أشهر الماضية من العام الحالى بنسبة %61.9، لتصل إلى 261.667 مليون دولار، مقارنة بـ161.583 مليون فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

كما زادت صادراتنا من القطن غير المندوف ولا الممشط خلال فترة المقارنة السابق ذكرها بنسبة %65، لتسجل نحو 170.760 مليون دولار مقابل 103.500 مليون.

وحسبما أفادت بيانات “الإحصاء”، شهد البصل الطازج ارتفاعًا أيضًا فى حجم صادراته إلى الخارج، بنسبة %63.8 لتبلغ نحو 28.914 مليون دولار فى الـ 4 أشهر الأولى من 2022، مقابل 17.651 مليون فى الفترة المقابلة من عام 2021.

فيما زاد حجم صادرات مصر من الفاصوليا العادية بنسبة %19.5 لتصل إلى 33.560 مليون دولار مقابل 28.078 مليون فى نفس الفترة من 2021.

وارتفعت صادرات مصر من محصول الثوم بنسبة %21 لتسجل 13.725 مليون دولار، مقابل 11.339 مليون، وسجلت صادرات الخرشوف غير المطبوخ صعودا بنسبة %42 لتصل إلى 14.970 مليون دولار مقارنة بـ 10.545 مليون فى تلك الفترة.

وفى سياق متصل، كشفت بيانات “الإحصاء”، زيادة الواردات المحلية من الفول العريض بنسبة %45.8، مسجلة 175.207 مليون دولار مقارنة بنحو 120.207 مليون.

كما ارتفعت واردات التفاح الطازج إلى 172.217 مليون دولار، مقابل 146.636 مليون فى 2021 بزيادة قدرها %17.4.

وبحسب بيانات “الإحصاء”، شهدت واردات العدس زيادة بنسبة %34 مسجلةً نحو 56.665 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 42.284 مليون فى نفس الفترة المقابلة من العام الماضى.

وعن حجم وارداتنا من القطن غير المندوف، فقد شهد زيادة طفيفة بنسبة %4.1 ليصل إلى 104.165 مليون دولار، مقارنة بـنحو 100.078 مليون فى فترة المقارنة المذكورة سابقًا .

وشهدت واردات البن خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالي، صعودًا نسبته %59.8 مسجلةً 84.670 مليون دولار، مقارنة بـ 52.984 مليون خلال فترة المقارنة السابقة.

وبحسب”الاحصاء”، وصل حجم وارادتنا من منتجات التبغ إلى 20.44 مليون، بزيادة قدرها %14.1 عن نفس الفترة من العام الماضى والذى سجل 17.913 مليون دولار.

وسجل حجم واردات الأرز المضروب كليًا أو جزئيًا زيادة نسبتها %26 لتصل إلى 20.780 مليون دولار مقابل 16.487 مليون، كما ارتفعت واردتنا من الفلفل غير المجروش بنسبة %17.2 ليحقق 16.614 مليون دولار، مقارنة بـ 14.171 مليون فى تلك الفترة.

كانت “المال” نشرت سابقًا هبوط حجم وارادت مصر من القمح بنسبة 11.4 % خلال الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين مسجلةً نحو 1.145 مليار دولار مقابل 1.292 مليار دولار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.

جدير بالذكر، أن حجم واردتنا من القمح تقلصت خلال شهر أبريل الماضى بنسبة 29.9 % لتصل إلى 235.441 مليون دولار مقابل 336.040 مليون فى أبريل 2021.

وكان تقرير حديث صادر عن مكتب الشئون الزراعية الأمريكية بالقاهرة، قال إن روسيا وأوكرانيا تمثلان ما يقرب من 30 % من صادرات القمح العالمية، ومن الموردين الرئيسيين له لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحسبما تفيد التقارير الدولية، عطل الغزو الروسى لأوكرانيا التجارة الدولية للقمح، ما أثر بشدة على الاقتصاد العالمى الذى كان يتحسن بقوة من تبعات جائحة COVID-19، لكن كان زيادة سعر هذا المحصول الاستراتيجى لمستويات قياسية النتيجة الرئيسية للحرب.

وبحسب بيانات التقرير الأمريكي، تراجع حجم واردات مصر من هذا المحصول خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الحالى إلى 3.32 مليون طن، مقابل 4.35 مليون طن فى الفترة المقابلة من عام 2021، مرجعًا ذلك الانخفاض إلى الحرب الروسية، وصعود أسعار القمح إلى مستويات غير مسبوقة وزيادة تقلبات السوق.

وأشارت بيانات “الإحصاء”، إلى ارتفاع حجم واردات مصر من الذرة خلال الأربعة شهور الأولى من العام الحالي، بنسبة 5.8 % مسجلةً 1.089 مليار دولار مقابل 1.029 مليار فى الفترة المقابلة من العام الماضى.