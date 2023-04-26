انخفاضات محدودة للأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

شهدت الأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية اليوم انخفاضات محدودة كان أعلاها يتراوح بين 7 و 8%، بنهاية جلسة شهدت تباينا للمؤشرات.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس EGX30 وحيدا بنسبة 0.52%، مغلقا عند 17425 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.73% عند 3013 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59% عند 4576.5 نقطة.

وتصدر الأسهم الهابطة اليوم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 7.81% مغلقا عند 33.280 جنيه، تلاه سهم أودن للاستثمارات المالية متراجعا 5.74% عند 1.462 جنيه.

وجاء ثالثا سهم ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية متراجعا 4.10%، مغلقا عند 26.190 جنيه، ثم المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بنسبة 3.09%، عند 5.330 جنيه، وأخيرا الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بنسبة 3.06%، مغلقا عند 17.420 جنيه.