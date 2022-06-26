انخفاضات محدودة للأسهم الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت 5 أسهم بالبورصة المصرية في قطاعات الاستثمار السياحي، والعقارات، والتجارة أعلى تراجعات بنهاية تعاملات اليوم بنسب تراوحت بين 6.5 ونحو 5%.

وتصدر الأسهم الأعلى تراجعا اليوم جي بي أوتو منخفضا 6.53%، مغلقا عند 2.72 جنيه، تلاه أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بنسبة 5.15%، مغلقا عند 2.210 جنيه.

وجاء ثالثا في التراجعات سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري بنسبة 5.09% مغلقا عند 0.78 جنيه، ثم الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 4.85% مغلقا عند 0.451 جنيه، ثم زهراء المعادي للاستثمار والتنمية بنسبة 6.64% مغلقا عند 8.420 جنيه.

وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الأحد على تباين للمؤشرات، وفي الوقت الذي تمكن فيه بالكاد المؤشر الثلاثيني من الثبات عن مشتويات التعاملات السابقة، تراجع المؤشرين السبعيني والمئوي، في ظل تداولات محدودة، ومبيعات عربية وأجنبية.

وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 تعاملاته بصعود طفيف نسبته 0.04% مغلقا عند 9443 نقة، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 0.23% مغلقا عند 1774 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنسبة 0.09% مغلقا عند 2627 نقطة.

واتجه العرب والأجانب للبيع بصافي 12.8 مليون جنيه، و26.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجه المستثمرون المحليون للشراء بصافي 39.8 مليون جنيه.

سجلت التداولات نحو 493 مليون جنيه، على أسهم 178 شركة، تراجع من بينها 50 سهم، وارتفع 40 فقط، بينما ظل 88 سهم على ثبات. وفقد رأس المال السوقي 1.9 مليار جنيه مقارنة بالتعاملات السابقة ليغلق عند 6.33 مليار جنيه.