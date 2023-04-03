انخفاضات محدودة للأسهم الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

أنهت البورصة المصرية تعاملاتها على صعود جماعي للمؤشرات، ما انعكس على مجموعة الأسهم الأعلى تراجعا لتشهد انخفاضات محدودة للغاية.

وتصدر الأسهم الهابطة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة -3.10% مغلقا 24.420 جنيه، ثم تعليم لخدمات الإدارة بنسبة -3.02%، والبويات والصناعية الكيماوية- باكين متراجعة -2.20% مغلقة عند 38.650 جنيه.

ورابعا جاء البنك المصري لتنمية الصادرات بنسبة -2.20% مغلقا عند 11.090 جنيه، الدولية للمحاصيل الزراعية بنسبة -2.14% مغلقا عند 10.080 جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس EGX30 بنسبة 2.17% مغلقا عند مستوى 17056 نقطة، ومؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.88% مغلقا عند 2900 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.04% مغلقاعند 4388 نقطة.