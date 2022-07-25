انخفاضات محدودة للأسهم الأعلى تراجعا بالبورصة المصرية اليوم (جراف)

سجلت مجموعة الأسهم الأعلى تراجعًا بالبورصة المصرية اليوم انخفاضات محدودة لم تصل إلى مستويات الـ5%، بدعم الإغلاقات الإيجابية نسبيًّا للمؤشرات.

وسجل مؤشر EGX30 انخفاضًا محدودًا بنهاية تعاملات اليوم نسبته 0.42%، مغلقًا عند مستوى 9237 نقطة القريب من إغلاقات أمس،

بينما ارتفع مؤشر الأفراد السبعيني “EGX70” بنسبة 0.5% مغلقًا عند 1824 نقطة، ومؤشر “EGX100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.3% مغلقًا عند 2672 نقطة.

وكان السهم الأعلى خسارة بنسبة 4.70% سهم راية القابضة للاستثمارات المالية ليغلق عند 1.824 جنيه، تلاه رواد السياحة- رواد متراجعًا 4.61%، مغلقًا عند 14.910 جنيه، ثم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 4.42%، مغلقًا عند 88.010 جنيه.

ورابعًا في التراجعات جاء القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بنسبة 9.39%، مغلقًا عند 11 جنيهًا، ثم جي بي أوتو بنسبة 3.30%، مغلقًا عند 2.930 جنيه.