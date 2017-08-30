انخفاضات طفيفة بالألومنيوم وارتفاع الزجاج خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق
انخفضت أسعار الألومنيوم، خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضي، بمعدلات تتراوح بين 2.5 و2.7%، فيما ارتفع الزجاج بمعدل 10%، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.
وكانت قد شهدت أسعارهما ارتفاعات كبرى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، حيث ارتفع الألومنيوم بنسبة 100%، والزجاج وصل ارتفاعه إلى 135%.
وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الألومنيوم والزجاج وبدائل الزجاج، مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:
الألومنيوم
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
أغسطس
أغسطس
يوليو
100 %
-2.7%
31350
62700
64410
طن
فضى مؤكسد
96.9 %
-2.5 %
33000
64980
66670
طن
ملون
الزجاج
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
أغسطس
أغسطس
يوليو
135 %
10 %
44
103.4
94
م2
شفاف 4 مم
85.7 %
10 %
77
143
130
م2
شفاف 6 مم
بدائل زجاج
معدل التغير
عام 2016
عام2017
الوحدة
النوع
عن العام السابق
عن الشهر السابق
أغسطس
أغسطس
يوليو
15.1 %
0 %
134.2
154.4
154.4
م2
بولى كاربونيت مصمت كريستال
90.5 %
0 %
61.4
116.99
117
م2
مفرغ 6 مم خام المانى