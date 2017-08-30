انخفاضات طفيفة بالألومنيوم وارتفاع الزجاج خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق انخفضت أسعار الألومنيوم، خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضي، بمعدلات تتراوح بين 2.5 و2.7%، فيما ارتفع الزجاج بمعدل 10%، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وكانت قد شهدت أسعارهما ارتفاعات كبرى، مقارنة

رضوى عبد الرازق



انخفضت أسعار الألومنيوم، خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضي، بمعدلات تتراوح بين 2.5 و2.7%، فيما ارتفع الزجاج بمعدل 10%، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.





وكانت قد شهدت أسعارهما ارتفاعات كبرى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، حيث ارتفع الألومنيوم بنسبة 100%، والزجاج وصل ارتفاعه إلى 135%.