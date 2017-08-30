اقتصاد وأسواق

انخفاضات طفيفة بالألومنيوم وارتفاع الزجاج خلال أغسطس

رضوى عبد الرازق   انخفضت أسعار الألومنيوم، خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضي، بمعدلات تتراوح بين 2.5 و2.7%، فيما ارتفع الزجاج بمعدل 10%، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق. وكانت قد شهدت أسعارهما ارتفاعات كبرى، مقارنة
30 أغسطس، 2017 30 أغسطس، 2017

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رضوى عبد الرازق
 

انخفضت أسعار الألومنيوم، خلال شهر أغسطس، مقارنة بيوليو الماضي، بمعدلات تتراوح بين 2.5 و2.7%، فيما ارتفع الزجاج بمعدل 10%، وفقًا لنشرة أسعار مواد البناء الصادرة عن الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء بوزارة الإسكان والمرافق.

وكانت قد شهدت أسعارهما ارتفاعات كبرى، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى، حيث ارتفع الألومنيوم بنسبة 100%، والزجاج وصل ارتفاعه إلى 135%.

وفيما يلى جداول بتغيرات أسعار الألومنيوم والزجاج وبدائل الزجاج، مقارنة بيوليو الماضى وأغسطس 2016:

الألومنيوم

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

أغسطس

أغسطس

يوليو

100 %

-2.7%

31350

62700

64410

 طن

فضى مؤكسد

96.9 %

-2.5 %

33000

64980

66670

طن

ملون

 

الزجاج

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

أغسطس

أغسطس

يوليو

135 %

10 %

44

103.4

94

م2

شفاف 4 مم

85.7 %

10 %

77

143

130

م2

شفاف 6 مم

 

بدائل زجاج

معدل التغير

عام 2016

عام2017

 

الوحدة

النوع

عن العام السابق

عن الشهر السابق

أغسطس

أغسطس

يوليو

15.1 %

0 %

134.2

154.4

154.4

م2

بولى كاربونيت مصمت كريستال

90.5 %

0 %

61.4

116.99

117

م2

مفرغ 6 مم خام المانى


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