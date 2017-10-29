انخفاضات بالجملة فى مخصصات مديريات التموين

❐ مسئول فى المالية: وفورات هدر الخبز سبب الترشيد مها أبوودن شهدت مخصصات مديريات التموين، بمحافظات الجمهورية، انخفاضات فى موازنة العام المالى الجارى 2017/2018، مقابل العام السابق، فيما عدا محافظات قليلة، شهدت زيادات غير كبيرة. تصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية…

❐ مسئول فى المالية: وفورات هدر الخبز سبب الترشيد

مها أبوودن

شهدت مخصصات مديريات التموين، بمحافظات الجمهورية، انخفاضات فى موازنة

العام المالى الجارى 2017/2018، مقابل العام السابق، فيما عدا محافظات

قليلة، شهدت زيادات غير كبيرة.

تصدرت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الدقهلية عرش مخصصات هذا

العام، بحسب نسخة الموازنة الوظيفية، وحصلت على 136.4 مليون جنيه، مقارنة

بـ 148.1 مليون جنيه، ونسبة انخفاض بلغت %11.7 عن العام المالى الماضى

2016/2017.

جاءت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية فى المركز الثانى

من المخصصات، وحصلت على 102.5 مليون جنيه، مقابل 104 ملايين جنيه، بنسبة

انخفاض قدرها %1، عن مخصصات العام المالى الماضى.

وحصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية على 95.5 مليون

جنيه، مقارنة بـ 103.6 مليون جنيه حصلت عليها العام الماضى بنسبة انخفاض

%7.9.

كما حصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية على 78.9 مليون

جنيه، مقارنة بـ 89 مليون جنيه، حصلت عليها العام الماضى، وبنسبة انخفاض

بلغت %10.

وحصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القاهرة، على أقل مخصصات

ضمن قائمة أكبر 5 مديريات تموينية حاصلة على مخصصات عن العام المالى

الحالى، وبلغت مخصصاتها 76.9 مليون جنيه، مقارنة بـ 79.4 مليون جنيه العام

الماضى، وبنسبة انخفاض %2.5.

وكانت مديريتا التموين والتجارة الداخلية بمحافظتى الوادرى الجديد ومطروح،

الأقل نصيبا فى مخصصات هذا العام، حصلت مديرية التموين بمحافظة الوادى

الجديد على 11 مليون جنيه فقط، مقارنة بـ 10.4 مليون جنيه العام الماضى

وبنسبة ارتفاع ضئيلة جدا، كما حصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية

بمحافظة مطروح، على نحو 8.8 مليون جنيه مقارنة بـ 7.7 مليون جنيه، حصلت

عليها العام الماضى.

وقال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن خطة ترشيد دعم السلع التموينية الهادفة

إلى وصول الدعم إلى مستحقيه، السبب فى تخفيض قيم مخصصات بعض المديريات

التموينية بالمحافظات، التى كانت تشهد هدرًا فى منظومة إنتاج الخبز المدعم.