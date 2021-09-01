اقتصاد وأسواق

انحفاض طفيف في أسعار خامات الأعلاف اليوم الأربعاء 1-9-2021

هبوط أسعار العلف
الصاوي أحمد 1:13 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 1:13 م, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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 تراجعت  أسعار خامات الأعلاف بشكل طفيف خلال الساعات الماضية في سعر التداول بالأسواق لبعض المكونات التي تدخل في صناعة العلف وهي التي تحدد سعر العلف في السوق وتراجع سعر الذرة المستوردة 20 جنيها.

وأكد عدد من التجار هبوط سعر الطن من الذرة الصفراء ، حيث سجل الذرة الأرجنتيني والبرازيلى 4920 جنيها مقابل  4940 جنيها، وسعر طن الذرة الصفراء الأوكراني 4850 جنيها بدلا من 4870 جنيها.

أسعار خامات الأعلاف

وأوضح التجار، أن سعر الطن من النخالة الخشنة (الردة) المحلي 3500 جنيه، وسجل سعر الطن من الجيلوتين المستورد 14500 جنيه وسعر الطن من الجيلوتين المحلي 14200 جنيه بزيادة 100 جنيه.

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 وأضافوا أن سعر الطن من فول “الصويا فات” بذرة مستوردة بروتين 46% إلى 10500 جنيها، وسعر طن فول صويا فات محلي 10300 جنيه، وسجل سعر فول صويا هاي فات – بنسبة بروتين 43% بذرة مستوردة – 10300 جنيه، ليصل سعر الطن من فول صويا هاي فات 43% بذرة محلي 10100 جنيه.

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وأوضح التجار أن سعر كسب فول الصويا المحلي 46٪ ارتفع 100 جنيه ليسجل 8050 جنيها وكسب فول صويا 44% بسعر 8400 جنيه وسجل الطن من كسب عباد الشمس 36% سعر 6300 جنيه، كما يسجل سعر قش الأرز سليم 750 جنيها وسعر دريس حجازي بالات كبيرة 3900 جنيه ودريس حجازي بالات صغيرة سعر 3300 جنيه، كسب البنجر سعر 3650 جنيها.

أسعار الأعلاف اليوم

سعر الطن من علف بادى :8000 جنيه

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سعر الطن من علف نامى:7900 جنيه

سعر الطن من علف ناهى: 7850 جنيها

سعر الطم من علف بادي نامى: 7550 جنيها

سعر الطن من علف بياض: 6500 جنيه

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بقلم الصاوي أحمد

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