«انحرفت على الرصيف».. مصرع مواطن صدمته سيدة تتعلم القيادة في سوهاج

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، عن أسباب مصرع مواطن في حادث تصادم أمام المحل الخاص به في محافظة سوهاج ، وذلك بعدما صدمته سيدة تتعلم القيادة عقب اختلال عجلة القيادة منها وانحرافها على الرصيف.

كانت الأجهزة الأمنية في سوهاج قد تلقت بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصابًا بكدمات وتوفى متأثرًا بإصابته.

وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة سيدة -لم تستخرج رخصة قيادة- لسيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيدها مما أدى إلى إنحرافها على الرصيف “محل تواجد المتوفي”، وإحداث إصابته التي أدت لوفاته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.