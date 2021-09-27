لايف

«انحرفت على الرصيف».. مصرع مواطن صدمته سيدة تتعلم القيادة في سوهاج

انحرفت منها عجلة القيادة ولقى مصرعه بعد نقله للمستشفى.
أماني عوض 1:05 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 1:05 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، عن أسباب مصرع مواطن في حادث تصادم أمام المحل الخاص به في محافظة سوهاج ، وذلك بعدما صدمته سيدة تتعلم القيادة عقب اختلال عجلة القيادة منها وانحرافها على الرصيف.

كانت الأجهزة الأمنية في سوهاج قد تلقت بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، مصابًا بكدمات وتوفى متأثرًا بإصابته.

اقرأ أيضا  الداخلية: قافلة إنسانية لتوزيع حقائب مدرسية بالمجان في عزبة الهجانة (صور)

وبالفحص تبين أنه أثناء قيادة سيدة -لم تستخرج رخصة قيادة- لسيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيدها مما أدى إلى إنحرافها على الرصيف “محل تواجد المتوفي”، وإحداث إصابته التي أدت لوفاته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الصحة: تسجيل 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة

المال - خاص 12:56 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 28-9-2021 في مصر.. شبورة وأمطار

دعاء محمود 12:30 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 28-9-2021 فى مصر

عصام عميرة 12:00 ص, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

بيضة تفزع الرئيس الفرنسي ماكرون وحراسه (فيديو)

المال - خاص 11:31 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

الديوان الملكي الأردني : إصابة ولي العهد بفيروس كورونا المستجد

المال - خاص 8:43 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21

مسلحون يقتلون 34 شخصا ويصيبون 7 آخرين في هجوم شمال نيجيريا

أيمن عزام 8:37 م, الأثنين, 27 سبتمبر 21