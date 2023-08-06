انحراف عربات قطار شحن عن مسارها في «مولدوفا» بسبب حرارة الطقس

انحرفت 6 عربات حبوب في قطار مكون من 61 عربة كان متجها إلى ميناء نهري في أوكرانيا عن مسارها في مولدوفا، نتيجة الضعف الذي أصاب القضبان بسبب درجات الحرارة المرتفعة، حسبما أعلن جهاز السكك الحديدية في مولدوفا، ونشرته وكالة رويترز.

وقالت السكك الحديدية في مولدوفا في بيان “السبب المبدئي للحادث هو ارتفاع درجة الحرارة للغاية مما تسبب في فقدان السكك الحديدية قوتها”.

وقالت إن ست عربات تحمل الحبوب خرجت عن مسارها بينما كان القطار على جزء من خط كولما-سيدير-لونجا في الطريق إلى ريني، وهو مركز نقل أوكراني على نهر الدانوب.

ويصدر المزارعون في مولدوفا عادة الحبوب والبذور الزيتية إلى رومانيا وتركيا، ويستعدون لتصدير 800 ألف طن من محصول القمح بلغ 1.2 مليون طن هذا العام.