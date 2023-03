انتيسا سان باولو تدعم نشر الثقافة المالية للشباب في ثمان دول بينها مصر

أعلنت FLITIN وهى شبكة الثقافة المالية الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو التي تدعم مبادرةS.A.V.E Ambassadors الدولية ، والتي تعد أول مبادرة مشتركة للطلاب من المدارس الثانوية (الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة) في مصر، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكرواتيا، والمجر، ومولدوفا، ورومانيا، وصربيا.

تهتم المبادرة بإشراك طلاب هذه الدول في وضع تصورات تتماشى مع أهداف الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

الاستدامة والاقتصاد الدائري

تهدف المبادرة إلى نشر الوعي بين الشباب فيما يخص الاستدامة، والاقتصاد الدائري، والدمج المجتمعي، والتثقيف المالي من خلال “جولة S.A.V.E الافتراضية لمتحف الادخار” (www.savetour.it).

ومن خلال البرنامج، قدم مدربو شبكة FLITIN درسًا تمهيديًا لعدد من الفصول الدراسية من كل دولة، ثم طلبوا من المشاركين رسم خريطة للمشكلات البيئية والاجتماعية التي لم يتم حلها في مدينتهم واقتراح حلول لهذه المشكلات.

وتضمن النشاط تفاعلًا مع الإدارة المحلية والجمعيات والشركات في المنطقة، وإجراء مناقشات مع المواطنين في حالة إتاحة الإمكانية لذلك. ونتج عن هذا النشاط تقديم مشروع قام فيه الطلاب من كل مدرسة بعرض نتائج أبحاثهم ومقترحاتهم الى المؤسسات المحلية لحل مشكلة واحدة على الأقل من المشكلات التي تم تحديدها.

8 مشروعات

شارك أفضل 8 مشروعات في فعالية الكترونية أقيمت في 31 يناير حيث تم عرض هذه المشروعات على لجنة تحكيم برئاسة رئيس مجلس إدارة مجموعة انتيسا سان باولو، جيان ماريا جروس بيترو، وضمت أيضا ماركو إليو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة انتيسا سان باولو، ولويزا فيريرا، رئيسة معهد البرنامج الاجتماعي EIB، وجيوفانا بالادينو، مديرة وأمينة متحف الادخار.

وفي ختام الفعالية، تم الاحتفال بالفائزين وتقديم جوائز للثلاثة الأوائل، حيث حصل الفائز بالمركز الأول من دولة مولدوفا على هدية عبارة عن غابة مكونة من 30 شجرة مزروعة لهذه المناسبة في بلد نامية، والتي يمكن تحديد موقعها الجغرافي ومتابعتها عن طريق تطبيق خاص، كما تم مكافأة الفائزين بالمرتبة الثانية من كوروتيا والفائز بالمرتبة الثالثة من المجر بتبني 20 دبًا قطبيًا و10 سلاحف بحرية مهددة بالانقراض بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة (WWF).

مستقبل الأجيال الجديدة

قالت جيوفانا بالادينو، مديرة وأمينة متحف الادخار: “تهدف المسابقة الى تعزيز الوعي بالقضايا الهامة لمستقبل الأجيال الجديدة في ثمانية بلدان متنوعة ثقافيًا واقتصاديًا ومساعدة الشباب على فهم خيارات الاستدامة البيئية، في ضوء آثارها الاقتصادية ودعم الدمج المجتمعي والمساواة.”

شارك بنك الإسكندرية – أحد بنوك مجموعة انتيسا سان باولو – فى مبادرة S.A.V.E Ambassadors بالتعاون مع مدرستي .(Ecole Oasis Internationale and Metropolitan International School) حيِث قام الطلاب المشاركين بزيارات ميدانية إلى مقر منظمة Very Nile في جزيرة القرصاية والتي تحاول إيجاد حلول صديقة للبيئة لإزالة النفايات غير العضوية من نهر النيل.

بالإضافة إلى ذلك قام الطلاب بزيارة حي الزبالين وهو أكبر مجتمع لجمع القمامة والنفايات في القاهرة، بالتعاون مع جمعية حماية البيئة (APE) . وتمكن الطلاب خلال الزيارتين من عرض المشكلات البيئية والاجتماعية وصياغة حلول لها. بعد تصفية المشاريع المقدمة، تم اختيار أفضل 3 مشاريع كفائزين على المستوى المحلي من بنك الأسكندرية .

ومثل مصر في المسابقة الدولية الفائز بالمركز الأول مشروع E-Cairo Friendly، وهو مهرجان يشجع العائلات على جلب مخلفات الطعام لإيجاد أفكار مبتكرة لإعادة استخدامها من خلال أنشطة التسميد.

وحصل على المركز الثاني والثالث مشروع “”Burning Tires و”Biodegradable- The New One Use” تواليا، حيِث تم تقديم حلول مستدامة وصديقة للبيئة لأهم المشاكل البيئية في مصر.