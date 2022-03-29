رياضة

«انتهى الحلم ولكني فخور بكم».. كيروش يودع لاعبي منتخب مصر ويوجه رسالة للجماهير

وجه كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة وداع إلى الجماهير المصرية ولاعبي المنتخب والاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الخسارة أمام السنغال وضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر. وخسر منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش نهائي أمم…

إسلام مصطفى 11:59 م, الثلاثاء, 29 مارس 22 11:59 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

شارك الخبر مع أصدقائك

وجه كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة وداع إلى الجماهير المصرية ولاعبي المنتخب والاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الخسارة أمام السنغال وضياع حلم التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر.

وخسر منتخب مصر تحت قيادة كارلوس كيروش نهائي أمم إفريقيا بركلات الترجيح أمام السنغال بنتيجة 4-2، قبل أن يودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بالخسارة من السنغال بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح.

اقرأ أيضا  مدرب السنغال عن مواجهة مصر : لدينا فرصة غدًا لكتابة التاريخ.. يجب أن نكون حاسمين أمام الفراعنة

وقال كيروش، خلال الحساب الرسمي له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: انتهى الحلم، بذلنا قصارى جهدنا ولكن اليوم لم يكن ذلك كافيًا.

وأضاف: من أعماق قلبي أوجه امتناني إلى الاتحاد المصري لكرة القدم لشرف تدريب المنتخب الوطني، إلى كل لاعبي فريقي والموظفين، أتوجه بتقديري الكامل ومتواضعا تجاهكم، سوف تكونون دائما في قلبي.

اقرأ أيضا  خلال تصفيات كأس العالم .. المنتخب المصري يفوز على السنغال

وتابع: كان امتيازًا لي أن أعمل وأحصل على المساعدة من قبل هؤلاء المهنيين المتفانيين وهم أصدقاء رائعون.

وأتم كيروش حديثه: فخور بكم يا رفاق وأطيب الأماني لكم وامتناني الكبير لجميع المشجعين المصريين، إلى المستقبل.

ووفقًا للعقد المبرم بين كيروش واتحاد الكرة فانه ينص على فسخ التعاقد بين الطرفين، حال فشل البرتغالي في التأهل لكأس العالم دون أي شروط جزائية.

اقرأ أيضا  ماذا تقول اللوائح حال تعادل مصر والسنغال في عدد الأهداف

وأخفق كيروش ثلاث مرات متتالية مع منتخب مصر، أولهم عندما خرج أمام تونس من بطولة كأس العرب، قبل أن يخسر لقب كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال بركلات الترجيح، ويعود مجددًا ويخسر أمام أسود التيرانجا بركلات الترجيح ويفشل الفراعنة في التأهل إلى مونديال قطر.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم إسلام مصطفى

ملف الكاتب إسلام مصطفى

اقرأ أيضاً

كيروش على أبواب نهاية عقده رسميا مع منتخب مصر بعد فشل التأهل إلى كأس العالم

إسلام مصطفى 11:07 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

ركلات الحظ تمنح السنغال بطاقة التأهل لكأس العالم على حساب مصر

المال - خاص 9:50 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

«شباب النواب» تهاجم وزارة الرياضية بسبب مد اللجنة ببيانات مغلوطة

ياسمين فواز 9:39 م, الثلاثاء, 29 مارس 22

مدرب السنغال عن مواجهة مصر : لدينا فرصة غدًا لكتابة التاريخ.. يجب أن نكون حاسمين أمام الفراعنة

إسلام مصطفى 8:16 م, الأثنين, 28 مارس 22

أبو جبل: نستطيع التأهل إلى كأس العالم لنثبت لأفريقيا أننا كنا الأحق بلقب القارة الأخير

إسلام مصطفى 7:56 م, الأثنين, 28 مارس 22

كيروش : السنغال فريق قوي.. ولكن غدًا كل شيء يتوقف على التزام فريقنا

إسلام مصطفى 7:27 م, الأثنين, 28 مارس 22