انتهاك حقوق الصم وضعاف السمع بمدرسة الشيماء فى البرلمان

ياسمين فواز:تقدم أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير التعليم، بسبب تدهور حالة طلاب ضعاف السمع وزارعي القوقعة وانتهاك حقوقهم بمدرسة الشيماء ا

ياسمين فواز:

تقدم أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة ووزير التعليم، بسبب تدهور حالة طلاب ضعاف السمع وزارعي القوقعة وانتهاك حقوقهم بمدرسة الشيماء الابتدائية بإدارة البساتين.

وأوضح “الجزار” أن وزارة التربية والتعليم لم تقم بعملية دمج للأطفال معاقي السمع مع بعضهم، ولم توفر أخصائيين مدربين على كيفية التعامل مع ضعاف السمع من زارعي القوقعة، مشيرًا إلى أن مدرسة الشيماء الابتدائية بها جزء خاص بالصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة والصم والبكم وتقوم بدمج الأطفال مع بعضهم ودون وجود أي تجهيزات أو تنمية مهارات أو متخصصين.

وكشف أن المدرسة قامت بعملية دمج للأطفال الصم مع ضعاف السمع في مكان واحد، وهو أمر لا يؤدي إلى عملية تعليمية سليمة، فالصم يتعاملون بأسلوب الإشارة، أما ضعاف السمع فيتعامون بأسلوب التخاطب والأسلوب اللغوي، وبالتالي فشل دمجهم في أول أسبوع في الدراسة، مشيرًا إلى أن المدرسة قامت بدمجهم مع الطلاب العاديين وهو ما يؤثر على الطلاب ضعاف السمع لعدم استيعابهم بشكل كام.

وأضاف أن أطفال الصم ووزارعي القوقعة يعانون من عدم وجود جهاز” FM ” الذي يساعد زارعي القوقعة على وصول الصوت والتأهيل حتى يتمكن طالب الابتدائي من الاستفادة من المعلم، مشيرًا إلى أن الفصول غير مؤهلة للطلاب من ضعاف السمع، وهو ما يشكل انتهاكا لأبسط حقوقهم.

وطالب وزارة التعليم بتخصيص معلمين مدربين على التعامل مع ضعاف السمع وزارعي القوقعة، وتمكين الطالب من ممارسة حقوقه بتواجد طبيب سمعيات وأخصائيين في كل مدرسة للاهتمام بمشاكل الزارعين وضعاف السمع، وكذلك عمل توزيع وتفرقة بين طالب الصم والبكم وبين طالب ضعيف السمع، وتجهيز فصول بأجهزة “fm”.



