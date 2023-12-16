انتهاء 90% من أعمال مصنع الأعلاف بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الانتهاء من أكثر من 90 % من أعمال إنشاء مصنع إنتاج الأعلاف بجنوب بورسعيد، في إطار خطة التوسع في المشروعات الصناعية، لافتا إلى أن المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد تشهد لأول مره إنتاج الأعلاف والتي توفر معدلات عالية من إنتاج سلع هامة تساهم في دعم المشروعات التنموية التي تشهدها بورسعيد.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ اليوم بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتي رافقه خلالها اللواء محمد بصلة مدير المنطقة، ورئيس مجلس إدارة المصنع. تفقد خلالها الأعمال الإنشائية الجارية بمصنع إنتاج الأعلاف النباتية والحيوانية بجنوب بورسعيد .

ووجه المحافظ بتكثيف معدلات العمل في إنشاء المصنع، وذلك استعدادا لتشغيله خلال أعياد النصر ، موضحا أننا نعمل على توفير كافة الدعم للارتقاء بالعملية الصناعية جنوب بورسعيد وتحقيق معدلات كبيرة من الإنتاج تدعم السوق المحلية.

وأشار إلى أنه سيتم إنتاج الأعلاف اللازمة التي تعمل على زيادة الثروة الحيوانية، ودعم قطاع إنتاج الألبان، من خلال إنتاج أعلاف توفر الاحتياجات الغذائية بتكلفة إنتاجية منخفضة، وإلى أن محافظة بورسعيد شهدت إنشاء كيانات صناعية جديدة ساهمت في دعم السوق المحلية، وتنوع الصناعات و توفير الآلاف من فرص العمل.

يأتي ذلك ضمن جولات محافظ بورسعيد المكوكية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات الصناعية سواء القائمة بالفعل أو الجاري العمل في إنشائها، لتقديم كامل الدعم للمستثمرين والعاملين بالمصانع، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق النهضة الصناعية على أرض بورسعيد.