انتهاء منظومة تسويق القطن بالمزادات لعام 2021.. ووزير قطاع الأعمال يقيم أداءها

يعقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، اليوم الخميس، اجتماعًا مع اللجنة المسئولة عن تسويق الأقطان عبر المزادات، لتقييم أداء المنظومة الحالية، والكشف عن الاستراتيجية التسويقية لمحصول 2022. كشفت مصادر لـ«المال»، أن منظومة تسويق الأقطان لمحصول 2021 انتهت تقريبًا، ما عدا بعض الكميات التى تقارب 15 ألف قنطار فقط، وستتم دراسة آليات تسويقها خلال اجتماع اليوم.

وبلغ حجم إنتاج مصر من القطن لعام2021، قرابة 1.250 مليون قنطار زهر (القطن ببذرته قبل حلجه)، وهو أول محصول يطبق عليه بالكامل نظام المزادات فى 14 محافظة، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة قطاع الأعمال.

أكثر من 53 كيانًا شارك فى المنظومة.. وتجاوز المبيعات 6 مليارات جنيه

وشارك فى مزادات القطن لمحصول 2021 قرابة 53 كيانًا، بينها 50 شركة لتجارة الأقطان من القطاع الخاص، وشركة حكومية واحدة، وهى شركة مصر التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج.

وبلغت قيمة مبيعات الأقطان بالمزادات قرابة 6 مليارات جنيه حتى أكتوبر الماضى، وفقًا لآخِر بيانات صادرة عن وزارة قطاع الأعمال.

وشهد سعر القنطار قفزة كبيرة خلال الموسم الحالى بلغت أكثر من 3000 جنيه للقنطار الواحد، إذ وصلت قيمة القنطار لأكثر من 5200 جنيه فى 2021، مقابل 2100 جنيه سعر القنطار فى 2019.

ويرجح أن تقارب مساحة محصول القطن من 350 إلى 500 ألف قنطار خلال الموسم الجديد، وفقًا لما كشفته مصادر .

ويجرى زراعة محصول القطن بين شهرى مارس ويونيو من كل عام، ويحين الحصاد فى سبتمبر وأكتوبر من العام نفسه.

وكان وزير قطاع الأعمال هشام توفيق قد أعلن أنه سيتم تسويق القطن ببورصة السلع لمحصول 2022، ومن المرجح أن يحسم اجتماع اليوم الجدل بشأن منظومة تسويق القطن العام الجديد، وأيضًا آليات تسويق الكميات المتبقية من إنتاج العام الحالى، وتقييم أداء منظومة المزادات هذا العام.