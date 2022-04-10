انتهاء معرض «أهلاً رمضان» بأرض كوتة فى الإسكندرية

أنهي معرض “أهلاً رمضان” بأرض كوتة في محافظة الإسكندرية أعماله وذلك بعد أكثر من أسبوعين ظل خلالهما يفتح أبوابه أمام المواطنين الراغبين فى شراء احتياجاتهم من السلع الغذائية بأنواعها وذلك بتخفيضات متنوعة كل حسب نوع السلع عبر عدة منافذ لبعض الجهات والشركات منذ يوم الأحد 20 مارس تمكن زائرو المعرض من الاستمتاع بتلك العروض والخصومات الخاصة.

وشهد معرض “أهلاً رمضان” في محافظة الإسكندرية بأرض كوتة مشاركة من عدة شركات بعضها يتبع لقطاع الأعمال العام ووزارة التموين وذلك مع مشاركة من بعض الشركات الخاصة التي قدمت عروضاً للمستهلكين من زائرى المعرض ، طوال فترة عمله يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ11 مساءً.

كما شهد المعرض الذى أطلقته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إقبالا متوسطا من الجماهير التى حرصت من الاستفادة من عروض وخصومات المعرض، وشراء مستلزمات شهر رمضان قبل أن يتم غلقه قبل أيام وذلك بعد ما يزيد عن أسبوعين من افتتاحه والذى يهدف لتوفير منتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان “الياميش” وكذلك اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى، بنسبة تخفيض تصل إلى 30%.

وخلال جولات لـ ” المال ” على المعرض فى عدة أيام قبيل إغلاقه هذا العام رصدت وجود عده شركات في قطاعات متعددة من المواد الغذائية مثل شركات الجبن المصنعة وشركات عسل النحل وبخلاف تواجد منفذ لإحدى السلاسل التجارية الخاصة ، بخلاق الجهات التابعة لوزارة التموين .

كما تم رصد مشاركة بعض شركات المنظفات وأنواع متعدده من المواد الغذائية وبعض منافذ اللحوم الطازجة كذلك منافذ الخضر والفاكهة، كما شارك في هذا المعرض جهاز الخدمة الوطنية في أرض كوته بالأزاريطة.

وأطلفت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، معرض “أهلاً رمضان”، بدءًا من يوم الأحد 20 مارس ويضم المعرض هذا العام منتجات بأسعار مخفضة، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان “الياميش” وكذلك اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة، والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى، بنسبة تخفيض تصل إلى 30%.

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، افتتحت يوم الأحد 20 مارس ، معرض “أهلا رمضان” بأرض كوتة، وذلك بحضور محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ووكيل وزارة التموين الأستاذ محمد سعد الله.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إن معرض “أهلاً رمضان” هذا العام، تقدم فيه الشركات المشاركة في المعرض، خصومات وعروضا مختلفة، دعمًا للمواطنين خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الأزمة العالمية الناتجة عن جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن معرض “أهلاً رمضان” هذا العام يوفر كافة السلع الأكثر استهلاكًا خلال شهر رمضان، من خلال ٥٠ منفذ بيع، مؤكدًا أن السلع كافة متوفرة بالمحافظة، لما بعد شهر رمضان، ولشهور مقبلة، لكي يطمئن المواطن السكندري على احتياجاته اليومية، وبأسعار مناسبة.

من جانبه أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن معرض “أهلاً رمضان” يوفر كافة السلع بخصومات تتراوح بين ٢٠ إلى ٢٥%.

وأشار إلى توافر 323 منفذا ثابتا ومتنقلا بالإسكندرية بهدف تلبية احتياجات المواطنين، مضيفًا أن المحاقظة تعمل على محورين لمحاربة ارتفاع الأسعار، المحور الأول هو توفير السلع بأسعار مخفضة في أنحاء المحافظة كافة، أما المحور الثاني فهو القضايا التموينية التي يتم ضبطها على المخالفين لتحذير التجار من أي مخالفات.

وفي ختام كلمته أكد أن الدولة تعمل على توفير كافة السلع، مطالبًا المواطنين بعدم تخزين البضائع وسحبها خوفًا من نقصها في الأسواق، فجميع السلع متوفرة لعدة شهور مقبلة.جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين صندوق الغرفة، وعضوي مجلس الإدارة المهندس شريف الجزيري، والأستاذ محمود مرعي.

يذكر أن المعرض كان يستقبل العملاء يوميًا من الساعة الـ10 صباحًا، حتى الـ11 مساءً.