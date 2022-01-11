الإسكندرية

انتهاء مشروع الصرف الصحي في الفلكي بتكلفة 40 مليون جنيه

ويطلق إشارة بدء أعمال إعادة الشيء لأصله بتكلفة 2 مليون
مها يونس 5:58 م, الثلاثاء, 11 يناير 22 5:58 م, الثلاثاء, 11 يناير 22

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن الإنتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة الفلكي بالمنتزة أول بتكلفة نحو 40 مليون جنيه مليون، بإنشاء شبكات إنحدار رئيسية وفرعية بأطوال 5 كيلو متر، كما أطلق إشارة بدء أعمال إعادة الشيء لأصله بمنطقة الفلكي بتكلفة مبدئية 2 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ اليوم بالفلكي، وبحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، ونواب دائرة المنتزة أول.

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وأشار الشريف أن المحافظة حريصة على جميع الطرق والمناطق الحيوية التي تحتاج لرفع الكفاءة ليتم إدراجها بالخطة الاستثمارية تباعا وفقا الأولويات والاحتياجات، ذلك فضلا عن محاولة توفير إعتمادات مالية للطرق التي تحتاج إلى أعمال رصف بشكل ضروري، وخاصة بالمناطق الشعبية ومداخل القري والمحاور الرئيسية، والتي تمس المواطنين البسطاء لرفع المعاناة عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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