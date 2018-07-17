انتهاء مدة عمل السفير البريطاني في مصر بعد شهرين

سمر السيد:



أكد السفير البريطاني لدى مصر، جون كاسن، إنه سيغادر البلاد بعد نحو شهرين، إثر انتهاء مهمته الدبلوماسية التي استمرت قرابة الـ 4 سنوات سفيرًا للمملكة المتحدة بالقاهرة، حظي خلالها بحضور طاغ على المستويين الدبلوماسي والشعبي.



وقال كاسن في تصريحات صحفية على هامش إحدى المؤتمرات الاقتصادية التي حضرها في القاهرة، إن مهمته الدبلوماسية ستتنتهي بعد شهرين ويغادر بعدها مصر.



وعُرف عن السفير البريطاني شغفه بالمجتمع المصري وثقافته التي تخالط مناسبات المصريين، فضلاً عن تحدثه اللغة العربية، مما جعله دائم الحضور عبر مواقع التواصل الاجتماعي متفاعلاً مع الأحداث الثقافية والاقتصادية والرياضية.



ووفق موقع الحكومة البريطانية، انتقل”كاسن” للعمل بالقاهرة فى عام 2014 بعدما كان يشغل منصب السكرتير الخاص للشئون الخارجية لرئيس وزراءبريطانيا فى الفترة من عامي 2010 حتي2014، حيث تركزت مسيرته المهنية بشكل كبير على العالم العربي، بما في ذلك منصب نائب السفير البريطاني لدى الأردن، ورئيس قسم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، ورافق رئيس الوزراء في زيارته لمصر في عام 2011.



وقبل انضمامه إلى الحكومة، عمل كاسن كمساعد باحث في جامعة كامبريدج، وفي مجلس العموم، وعند تعيينه سفيراً لدي مصر قال إن الفترة الحالية فى القاهرة من التحدي والتغيير ستشكل المستقبل طويل الأجل للمصريين وستكون محورية للمنطقة، مشيراً إلى إن بلاده لها مصلحة عميقة في النجاح السياسي والأمني والاقتصادي لمصر.

