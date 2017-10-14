انتهاء لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد بالتعادل

وكالات:تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد صفر-صفر، السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".وكان حارس مرمى مانشستر، الإسباني دافيد دي خيا، العامل الأساسي في عودة "الشياطين الحمر" بنقطة من ملعب أنفيلد، إذ تصدى لفرص عدة من لاعبي ليفربول، لاسيما في الشوط

وكالات:

تعادل ليفربول مع ضيفه مانشستر يونايتد صفر-صفر، السبت، في افتتاح مباريات المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”.

وكان حارس مرمى مانشستر، الإسباني دافيد دي خيا، العامل الأساسي في عودة “الشياطين الحمر” بنقطة من ملعب أنفيلد، إذ تصدى لفرص عدة من لاعبي ليفربول، لاسيما في الشوط الأول.

وهي المرة السابعة من ثماني مباريات في موسم 2017-2018، يتمكن فيها دي خيا من الحفاظ على نظافة شباكه.

وشهد الشوط الأول سيطرة ميدانية لليفربول الذي شكل خطورة أكبر على دي خيا، لاسيما عبر اختراقات البرازيليين فيليبي كوتينيو وروبرتو فرمينو، والمصري محمد صلاح، بينما اعتمد يونايتد خطة دفاعية أكثر مع تكتل لاعبيه معظم الوقت في منطقتهم.

وفي الشوط الثاني، حافظ ليفربول على أفضلية السيطرة الميدانية، معتمدا بشكل أساسي على عاملي السرعة واختراق منطقة يونايتد.

إلا أن فرص “الحمر” كانت أقل في هذا الشوط، وأخطرها في الدقيقة 55 عندما رفع جو غوميز الكرة ساقطة إلى منطقة جزاء يونايتد، ليلاقيها الألماني إيمري جان المتقدم من الخلف، بتسديدة من مسافة قريبة جدا من مرمى دي خيا، بيد أنها علت المرمى.

وبهذه النتيجة، تمكن مان يونايتد من التصدر موقتا برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة عن غريمه اللدود مانشستر سيتي الذي يستضيف في وقت لاحق السبت ستوك سيتي.

وغاب عن صفوف الفريقين لاعبون أساسيون بسبب الإصابة، أبرزهم الفرنسي بول بوغبا مع يونايتد، والسنغالي ساديو مانيه في ليفربول.