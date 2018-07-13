انتهاء فعاليات حوار السياسات حول تخطيط التنمية بأفريقيا

المال - خاص:انتهت أمس الخميس، فعاليات الدورة السادسة لحوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية المستدامة فى أفريقيا، والذى عقده معهد التخطيط القومي على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا.. إستراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد"، برعاية رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتع

المال – خاص:

انتهت أمس الخميس، فعاليات الدورة السادسة لحوار السياسات رفيع المستوى حول تخطيط التنمية المستدامة فى أفريقيا، والذى عقده معهد التخطيط القومي على مدار ثلاثة أيام تحت عنوان “تمويل أهداف التنمية المستدامة فى أفريقيا.. إستراتيجيات التخطيط وتعبئة الموارد”، برعاية رئيس مجلس الوزراء وذلك بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة “UNECA”.

وخلال فعاليات اليوم الختامي أكد الخبراء المشاركون من دول القارة الأفريقية علي ضرورة وضع خطة واضحة لإعادة هيكلة أجندة التخطيط والتنمية فى أفريقيا، مع ضرورة جمع مزيد من الموارد لخدمة أهداف التنمية المستدامة ووضع آلية مناسبة للتعامل مع الفساد ومكافحته.

كما دعا المشاركون إلى وضع إطار متكامل للتخطيط والتمويل بحيث لا يتم الفصل بينهما، فضلًا عن تعزيز الإرادة السياسية على مستويات جميع الحكومات وتعزيز برامج إصلاح الهياكل الاقتصادية كذلك.



وشهدت فعاليات اليوم الختامى استعراضا لتجارب عدة دول فى عدم الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولى، كما ناقش الحضور سبل تدعيم التجارة داخل أفريقيا وتعبئة الموارد محليًا ودعم جهود التنسيق بين الدول الأفريقية لوقف التدفقات المالية غير القانونية، وجهود لمساعدة الدول التى تواجه حروب ونزاعات وآليات فض تلك النزاعات.

وتناول اليوم الختامى لحوار السياسات رفيع المستوى كذلك مناقشات حول كيفية الاستفادة من الموارد الخام للقارة وتعزيز القيمة المضافة للصادرات فى أفريقيا والاستفادة منها وتحسين الإيرادات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعا المشاركون إلى ضرورة الاهتمام بجودة البيانات الاقتصادية للاستفادة بها عند وضع البرامج التخطيطية والاقتصادية وضرورة الاهتمام بنسبة الدين مقارنة بإجمالى الناتج المحلى.

وفي نهاية اليوم أشار الحضور إلى ضرورة وضع تشريعات من أجل تنفيذ خطة 2030-2063 ووضع رؤية طويلة الأجل، مع بحث الآليات لحسم هذه الأمور وتعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية كافة.

وأعرب د. علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي عن سعادته بانعقاد الدورة السادسة لحوار السياسات بمعهد التخطيط هذا العام، مشيرا إلى أنه تم خلال المؤتمر مناقشة العديد من الموضوعات المهمة في القارة الأفريقية التي تساعد في تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا، فضلا عن تبادل الخبرات حول تعبئة الموارد والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة.

وكانت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قد شاركت في افتتاح الدورة السادسة من فعاليات حوار السياسات والتى هدفت إلي أن يكون الحوار بمثابة منبر أو منصة تجمع خبراء تخطيط التنمية الأفريقية والمالية لمناقشة إستراتيجيات وخطط تمويل إستراتيجية التنمية المستدامة بأفريقيا مع التركيز بصورة خاصة علي تعبئة الموارد الكافية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بفاعلية وفي الوقت المناسب.