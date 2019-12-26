“إعادة التدوير” في اليوم الختامي لمؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

يقام المؤتمر تحت عنوان “التنمية المستدامة في مصر والتطورات الابتكارية للغد” بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

انتهت منذ قليل فعاليات الجلسة الثانية والثالثة من اليوم الأخير للمؤتمر الـ (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا.

جاءت الجلسة الثانية تحت عنوان “التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الإبتكارية للغد”، والموضوع الرئيسي حول “إعادة التدوير”، وأدار الجلسة الدكتور محمد جمال الدين (كندا) والدكتور محمد أمين الشاهر (مصر).

وناقشت الجلسة مجموعة من الأوراق البحثية لعدد من علماء مصر بالخارج والداخل، وهم الدكتور السيد البشبيشي مدرس بقسم الهندسة المدنية بكلية الهندسة والعمارة في جامعة ريرسون بكندا، والدكتور محمد جمال الدين بقسم الهندسة المدنية والبيئية في جامعة ألبرتا بكندا.

كما تناولت أبحاث الدكتور أحمد محمد نور الدين مدير الجلسة ، وممثلين من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمصر، وكذا متخصصين في الكيمياء التطبيقية بالمعهد المصري لبحوث البترول.

وعقدت على التوازى الجلسة الثالثة ودار الموضوع الرئيسي للجلسة حول “الأعمال والتجارة”، وأدارتها الدكتورة وجيهة تيلور (الولايات المتحدة الأمريكية) والدكتورة إيمان العزيزي (مصر).

وعرضت الجلسة مجموعة من الأوراق البحثية لعدد من علماء مصر بالخارج والداخل، وهم الأستاذة الدكتورة دعاء وفيق، المعهد العالي للعلوم الإدارية في مصر، والأستاذ الدكتور عاصم ثروت، الجامعة الأمريكية في الإمارات.

وناقشت أبحاث الدكتورة غادة فاروق نعيم السيد الأستاذ المساعد بقسم الإلكترونيات بالجامعة الأمريكية في القاهرة، والدكتورة لمياء عبد الله، المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالإسكندرية، والدكتور مهندس محمد عليش أستاذ علم الجيوماتكس بالجامعة المصرية الروسية.

وبدأت فعاليات المؤتمر الـ (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا الثلاثاء الماضى، بمقر وزارة الإنتاج الحربى بمدينة السلام، وافتتح المؤتمر الدكتور محمد العصار وزير الإنتاج الحربى.

وأعلن العصار، أن الوزارة تتعاون مع التعليم العالي والبحث العلمي لتحويل المخرجات البحثية والنماذج الأولية إلى منتجات صناعية لدعم الاقتصاد المصري، كما تتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج من خلال أنشطتها المتعددة لربط علماء مصر بالخارج بالوطن الأم.

وأشار إلى أن وزاته تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما لديها من إمكانيات بشرية وتكنولوجية متميزة وذلك من خلال تكامل منظومة الصناعة والإنتاج لحوالي 20 شركة ووحدة بالإنتاج الحربى مع منظومة التعليم والبحث العلمى بالوزارة.

ويقام المؤتمر تحت عنوان “التنمية المستدامة في مصر والتطورات الابتكارية للغد”، بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بمشاركة العديد من علماء مصر في الخارج والمتخصصين في مجال البحث العلمي من مختلف الجامعات المصرية.