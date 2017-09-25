انتهاء فعاليات التدريب الجوى المصرى السعودى فيصل 11

بدور إبراهيم :اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك " فيصل 11 " والذي شاركت فيه عناصر من القوات الجوية المصرية، وسلاح الجو الملكي السعودي، واستمر علي مدار عدة أيام بمصر.قام الفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية المصرية، واللواء طيار ركن محمد صالح العتيبي، قائد القوات الجوية الملك



بدور إبراهيم :



اختتمت فعاليات التدريب الجوي المصري السعودي المشترك ” فيصل 11 ” والذي شاركت فيه عناصر من القوات الجوية المصرية، وسلاح الجو الملكي السعودي، واستمر علي مدار عدة أيام بمصر.

قام الفريق يونس المصري، قائد القوات الجوية المصرية، واللواء طيار ركن محمد صالح العتيبي، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، بتفقد عدد من القوات المشاركة في التدريب من الجانبين، واستمعا إلى شرح مفصل عن مراحل الإعداد والتخطيط للأنشطة والمهام التدريبية المخططة، وأشادا بالأداء المتميز والكفاءة والجاهزية العالية التي ظهرت بها جميع العناصر المشاركة.

تضمنت المراحل الأولي للتدريب العديد من الأنشطة والفعاليات لتوحيد المفاهيم، وتبادل الخبرات لمختلف أساليب القتال الجوي، وتنفيذ العديد من الطلعات المشتركة، وصقـل مهارات مجموعات القيادة والسيطرة علي سرعة رد الفعل، وتخطيط وإدارة العمليات الجوية المشتركة بكفاءة عالية .

كما شاهد الفريق يونس المصري، واللواء طيار ركن محمد صالح العتيبي، المرحلة الختامية التى اشتملت على تنفيذ عمليات جوية هجومية ودفاعية مع الرماية بالذخيرة الحية، بإشتراك مجموعة من أحدث الطرازات من الطائرات متعددة المهام من طراز “الرافال” و “اف 16” و “الميراج 2000” المصرية، وطائرات “اف 15” السعودية، التي نفذت مهام الحماية والاعتراض الجوي لصد هجوم جوى معادى ضد أحد الأهداف الحيوية، والهجوم علي عدد من الأهداف المعادية والقضاء عليها وتدميرها، واختتمت الأنشطة بمرور تشكيلات ثنائية من الطائرات المشاركة في التدريب من مختلف الطرازات .

نقل الفريق يونس المصري، تحية الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى للقوات السعودية الشقيقة المشاركة فى التدريب، وأشار إلى حرص القوات المسلحة على تعزيز التعاون فى التدريبات المشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة، وأن القوات المسلحة حريصة علي تطوير وتحديث القدرات القتالية للقوات الجوية، بما يمكنها من حماية ركائز الأمن القومي المصري، مؤكدا أن التدريب يعكس المستوي المتميز الذي وصل إليه مستوي التنسيق والعمل المشترك من الجانبين .

كما أكد الفريق يونس المصرى، علي أهمية التدريبات والمناورات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة، والتى تساهم فى تبادل الخبرات والوصول إلي أعلي درجات الإستعداد والكفاءة القتالية، مقدماً التحية لقائد القوات الجوية الملكية السعودية، وجميع العناصر المشاركة في التدريب، ولفت إلى أهمية وحرص مصر والسعودية فى التكاتف للقضاء ومحاربة الإرهاب من أجل الحفاظ على التنمية، واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه أعرب اللواء طيار ركن محمد صالح العتيبي، قائد القوات الجوية الملكية السعودية، عن اعتزازه بالتعاون والتنسيق المشترك مع القوات الجوية المصرية، والتي حرصت علي توفير كافة الإمكانات من أجل إنجاح المناورة وتحقيق الأهداف المخططة لها، وأشاد بالجهود المصرية القوية فى التعاون للقضاء على الإرهاب وإلى دور مصر فى دعم وتكاتف الأشقاء لإرساء الاستقرار والأمن لشعوب المنطقة.

