سيـــاســة

انتهاء فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي مرجان 17 (صور)

والتي تأتي في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية
أحمد اللاهوني 7:11 م, الأثنين, 31 يناير 22 7:11 م, الأثنين, 31 يناير 22

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انتهت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى السعودى “مرجان – 17” والذى استمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية، والذى يأتى فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة المصرية والسعودية.

تضمن التدريب تنفيذ رماية مدفعية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية ، وتنفيذ استطلاع تكتيكى ضد الأهداف البحرية وتنفيذ عدة تشكيلات إبحار أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

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كما شمل التدريب تنفيذ عناصر القوات الخاصة البحرية المصرية والسعودية عدة رمايات بالأسلحة الصغيرة والقناصة والتدريب على أعمال اقتحام المبانى ، والتى أظهرت ما يتمتع به الجانبان من كفاءة قتالية عالية.

 حضر المرحلة الرئيسية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

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بقلم أحمد اللاهوني

حاصل على ليسانس الآداب قسم الصحافة جامعة بني سويف عام 2012، بدأ مشواره فى العمل الصحفى كمحرر بقسم السياسة في جريدة الدستور فى الفترة من 2013 وحتى منتصف 2015، بعدها انتقل للعمل بصحيفة المال لتغطية قطاع الصناعة والتجارة الخارجية، وحاليا مسؤل تغطية أخبار وزارتى الدفاع والإنتاج الحربى.

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