انتهاء فترة إيقاف أرباح لتداول الأوراق المالية

رجب عزالدينقالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فترة إيقاف شركة أرباح لتداول الأوراق المالية، ستنتهى غداً الخميس 26 أكتوبر.كانت الرقابة المالية قد أوقفت الشركة لمدة عام اعتبارًا من 27 سبتمبر الماضي، بناءً على طلب الشركة، وفقاً للمادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.ونوهت اله

رجب عزالدين

قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن فترة إيقاف شركة أرباح لتداول الأوراق المالية، ستنتهى غداً الخميس 26 أكتوبر.

كانت الرقابة المالية قد أوقفت الشركة لمدة عام اعتبارًا من 27 سبتمبر الماضي، بناءً على طلب الشركة، وفقاً للمادة رقم (33) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

ونوهت الهيئة إلى استمرار حظر استفادة الشركة من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لديهما في قاعة التداول، وذلك كتدبير إحترازي وفقاً لقرار لجنة العضوية رقم (33) بتاريخ 15 يونيو 2017.

